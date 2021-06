Mancato rinnovo del contratto tessile: sindacati in agitazione

Firenze, 21-6-2021 - Visto il perdurare della situazione di ritardo nel rinnovo del contratto nazionale Tessile e Abbigliamento, a circa un anno e mezzo di ritardo dalla naturale scadenza e con una pandemia che ha fortemente messo in crisi tanti lavoratori e le loro famiglie, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno proclamato lo stato di agitazione nazionale del settore, con blocco degli straordinari. Nell’ambito di questa iniziativa le strutture sindacali della Toscana hanno organizzato un presidio per domani martedì 22 giugno dalle 9:30 alle 11 davanti alla sede della Prefettura di Firenze in via Cavour.

In Toscana i lavoratori del settore sono circa 50 mila. Le richieste alla controparte per i sindacati: