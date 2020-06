Maltempo: temporali forti dalle 18:00 di oggi a Firenze

L'allerta arancione terminerà alle 4:00 di domani. Interessati i corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, e per la nottata di venerdì 5 è previsto un codice arancio per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali forti per tutte le aree della Città Metropolitana e codice giallo per rischio vento per la zona della Romagna-Toscana. Previsti temporali anche di forte intensità con possibili cumulati orari superiori a 30/40 mm/h. In concomitanza di piogge forti si ricorda ai cittadini di fare particolare attenzione durante l'attività all'aperto, nella guida e nell'attraversamento di guadi e sottopassi.

Dalle 18:00 a Firenze c'è la possibilità di temporali violenti con il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle, per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice arancione terminerá alle 4:00 di venerdì 5 giugno.

Secondo le previsioni degli esperti a Firenze gli eventi sono attesi dalla mezzanotte circa, potranno essere intensi fino a molto forti ma con durata limitata. I temporali potrebbero essere particolarmente forti soprattutto sulle zone costiere e potrebbero essere localmente accompagnati da forti raffiche di vento e da grandinate.