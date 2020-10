Maltempo, temporali forti in Toscana dalle 18 oggi

​Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi fino alle 13 di domani

Peggioramento in arrivo dal tardo pomeriggio-sera di oggi con temporali e precipitazioni diffuse. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre, fino alle 13 di domani, giovedì 15 ottobre. Le zone interessate sono quelle centro-settentrionali, quelle meridionali, costa e Arcipelago. Emesso inoltre un codice giallo per vento, valido sempre dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani, per le zone meridionali, costa e isole.

In arrivo, dal tardo pomeriggio-sera di oggi, precipitazioni diffuse, localmente abbondanti sulle zone centro-settentrionali e anche a carattere di forte rovescio o forte temporale sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago. Domani ancora spiccata variabilità con rovesci sparsi, anche forti. Non si escludono anche colpi di vento e grandinate. Sempre per oggi previsto rinforzo del vento di Scirocco/Levante dal pomeriggio-sera in particolare sull'Arcipelago, costa centro-meridionale, zone centro-orientali e crinali, localmente e temporaneamente anche forte. Domani, giovedì, vento di Maestrale moderato.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.