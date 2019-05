Maltempo: pioggia e temporali fino a giovedì

A Firenze il Consorzio di bonifica risana il muro d’argine a monte di Ponte alla Vittoria. L’intervento riguarda il muro che lato fiume corre sotto i giardini lungo Via Sogliani, via della Fonderia e Lungarno Santa Rosa

FIRENZE– Codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale per il permanere di condizioni di instabilità che interessano tutta l'area del Mediterraneo centrale.

Cantiere allestito e lavori appena cominciati: si tratta dell’intervento di risanamento del paramento murario dell’argine destro del Fiume Arno a monte di Ponte alla Vittoria a Firenze finanziato e curato direttamente dal Consorzio di Bonifica con proprio personale operativo in accordo e sotto la supervisione della Soprintendenza. Continua così l’opera di rafforzamento e riqualificazione delle sponde e argini del Fiume nel tratto cittadino ad opera del Consorzio che negli ultimi anni, in parallelo all’estensione della richiesta di contributo di bonifica ha accresciuto i propri investimenti in manutenzioni sui corsi d’acqua di Firenze passando da circa 700 mila a 6-7 milioni di euro all’anno fra controllo della vegetazione arginale e tagli selettivi, gestione delle opere e dei manufatti idraulici e manutenzioni incidentali e straordinarie. E così dopo aver recuperato o realizzato le percorribilità arginali e golenali su diversi tratti, aver ripristinato rampe, passaggi e scarichi, aver operato una preziosa opera di diradamento a monte della città e aver avviato la riqualificazione di Mugnone e Terzolle il Consorzio torna ancora sull’Arno con un intervento ben visibile e importante, non solo dal punto di vista della sicurezza idraulica in caso di piene di grandissima entità ma anche dal punto di vista della fruibilità e bellezza del fiume nel suo passaggio in città. Operatori specializzati consortili restaureranno le murature sotto i giardini lungo per un investimento complessivo di circa 20 mila euro ed una durata prevista di un paio di mesi Via Sogliani, via della Fonderia e Lungarno Santa Rosa avendo l’attenzione di rispettare le indicazioni in merito a forme e materiali derivate da un studio storico architettonico appositamente effettuato sull’opera muraria e sul tratto di fiume compreso fra il Torrino di Santa Rosa e appunto il Ponte alla Vittoria.

“Si tratta dell’ennesimo investimento sull’Arno a Firenze reso possibile grazie al dinamismo e all’operosità del Consorzio – commenta il Presidente del Consorzio appena riconfermato dall’Assemblea, Marco Bottino – con i nostri interventi abbiamo restituito e stiamo continuando a restituire l’Arno ai fiorentini che sempre di più lo stanno riscoprendo e apprezzando come nuovo spazio urbano su cui, di recente, si è sviluppato anche un dibattito, molto interessante e che mi ha personalmente fatto molto piacere, per una sua più completa valorizzazione e fruibilità”.