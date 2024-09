Burrasca di fine estate, a Firenze caduti 50 mm di pioggia

Anche su Firenze è arrivata la burrasca di fine estate. I temporali, accompagnati dal vento forte, sono cominciati nel pomeriggio di ieri. In ventiquattr'ore sono caduti cinquanta millimetri di pioggia ma contrariamente ad altre zone della Toscana, non si sono verificate criticità rilevanti. Dall'inizio emergenza sono stati impiegati nove tecnici della protezione civile comunale (su più turni) insieme a 112 volontari delle associazioni convenzionate.

La sala operativa è rimasta sempre aperta per la gestione degli interventi a Firenze e la ricezione delle chiamate, molte delle quali di residenti dei Comuni vicini."Ci siamo subito attivati poter rispondere tempestivamente alle criticità che si potevano presentare - ha spiegato l'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna - il nostro personale e quello volontario delle associazioni convenzionate sono ben preparati per fronteggiare ogni emergenza. Una presenza qualificata e costante a fianco della comunità che fa concretamente la differenza, e lo abbiamo visto anche ieri, nella messa in sicurezza del territorio e delle persone".