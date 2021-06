Lush e Ariston celebrano la Giornata Mondiale degli Oceani in Toscana

Firenze, 8 giugno 2021 – La Giornata Mondiale degli Oceani, riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2008 viene celebrata l’8 giugno di ogni anno, giorno dell’Anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992.

A Firenze, oggi, è stato rivelato uno dei dieci preziosi murales frutto del progetto Oceano e Clima, lanciato dalla Onlus Worldrise e che coinvolge altrettanti giovani artisti. L’opera – che raffigura le bellezze e le meraviglie del mondo marino - è visibile sul muro situato presso l’Istituto Da Vinci ed è stata realizzata dall’artista Artolution. L’iniziativa è ideata dalla Onlus Worldrise e si posiziona all’interno della campagna 30x30 Italia, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare e far luce sull’importanza rivestita dai mari nei confronti della salute del Pianeta.

Questi ultimi, infatti, sono capaci di generare tra il 50 e l’80% dell’ossigeno utilizzato per respirare e di assorbire un terzo del biossido di carbonio (CO₂) emesso nell’atmosfera. Per tale motivo, Worldrise ha deciso di dare vita alla campagna con l’obiettivo di salvaguardare entro il 2030 almeno il 30% delle nostre acque attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP).

Queste opere d’arte, realizzate con vernici ecologiche, raffigurano le bellezze e le meraviglie del mondo marino, come la fauna tipica dei mari, il legame tra l’uomo e la natura e altre immagini evocative in grado di far riflettere sulla necessità di salvaguardare e proteggere le nostre acque. Su ognuna di esse è presente, inoltre, un link che rimanda a una sezione dedicata al progetto della pagina 30X30 Italia sulla quale sono presenti 10 video divulgativi di approfondimento e ispirazione sul legame tra oceano e clima, tra cui quello di Mario Salari - Head of Italy di Ariston Thermo Group.

Ariston ha deciso di supportare attivamente questa ambiziosa iniziativa, grazie ai propri valori che sposano perfettamente quelli della campagna 30X30 Italia e del progetto Oceano e Clima.

Martedì 8 giugno, Lush supporterà l’associazione Underwater Pro-Tour e l'attività di Citizen Science all’Isola del Giglio, una collaborazione tra sub e i ricercatori biologi marini dell’Università di Roma, volta a salvaguardare l’ecosistema marino attraverso lo studio e delle nacchere giganti e delle condizioni di salute del Mediterraneo. Dove un tempo si sviluppava rigogliosa la Pinna Nobilis, il bivalve in via d’estinzione sentinella della salute dei nostri mari.

Secondo l’ultimo rapporto della FAO sullo “Stato della Pesca e dell'Acquacoltura Mondiale”, nel 2030 la produzione ittica totale è destinata ad arrivare a 204 milioni di tonnellate con un incremento del 15% rispetto al 2018. Il consumo globale di pesce per scopi alimentari è aumentato con un tasso medio annuo del 3,1% dal 1961 al 2017, una percentuale quasi doppia rispetto a quella della crescita della popolazione mondiale (1,6%) per lo stesso periodo, e superiore a quello del consumo di tutti gli altri alimenti proteici di origine animale (carne, latticini, latte, ecc.), che è aumentato del 2,1%.