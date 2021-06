Lunigiana: morto Carletto Marconi sindaco di Bagnone

Dolore in Lunigiana: i gruppi Consigliari di Maggioranza e Minoranza del Comune di Bagnone si stringono in un forte e sentito abbraccio corale attorno alla famiglia Marconi per la dipartita del Sindaco Carletto Marconi.

Il primo cittadino è scomparso all'età di 71 anni dopo una lunga malattia.

La camera ardente sarà allestita nel palazzo del Consiglio Comunale a partire da oggi: lunedì 14, dalle ore 15 e 30 alle ore 20 - martedì 15, dalle ore 9 e 30 alle ore 20 - mercoledì 16, dalle ore 9 e 30 alle ore 12. Il funerale si svolgerà nella chiesa di Treschietto, mercoledì 16 giugno alle ore 16 e 30. "Arrivederci Carletto, Sindaco di tutti".

La Regione intera piange la morte del sindaco di Bagnone, Carletto Marconi. “Esprimo il cordoglio a nome della Toscana a tutta la comunità di Bagnone – afferma il presidente Eugenio Giani –; Marconi è stato espressione autentica di una politica a tutto tondo, impegnata a promuovere valori e futuro per una terra, la Lunigiana, che ha amato con passione e orgoglio”. Il presidente ha rivolto anche “un pensiero particolarmente caro e di vicinanza alla famiglia”.