Lungarno Colombo, anziana investita da un'auto

Grave incidente ieri sera intorno 19.20 circa su lungarno Colombo dove, all'altezza di via Minghetti, un pedone è stato urtato da un’auto. Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, ha coinvolto una 79enne di origine ucraine e una Fiat Panda condotta da una fiorentina.

La prima stava attraversando la carreggiata in direzione Arno, la seconda procedeva in direzione uscita città.

La settantanovenne è stata portata in codice rosso in ospedale dove è tutt'ora ricoverata in gravi condizioni. Per le operazioni di soccorso e i rilievi, sul lungarno è stato istituito un restringimento di carreggiata che ha causato rallentamenti e code.