Lunedì le Chiavi della città a Giovanna Botteri

In occasione della giornata internazionale della donna, appuntamento dalle 18,15 con un dibattito al femminile. Interventi della vicesindaca Bettini e dell’assessora Albanese. A seguire il sindaco Nardella intervista la giornalista. Poi la consegna del riconoscimento. Live streaming da Palazzo Vecchio. Anche in Consiglio regionale premio a cinque giovani donne per i risultati raggiunti nella loro attività

Giovanna Botteri, uno dei volti più noti del giornalismo italiano, riceverà le Chiavi della città. La consegna avverrà da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella lunedì 8 marzo.

La serata si aprirà alle 18,15 dal salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con un confronto tra donne impegnate in diversi settori, condotto dalla vicesindaca Alessia Bettini, che dialogherà con Maria Stella Reali Bigazzi, imprenditrice, Maria Allegrini, docente esterno di Fisica all’Università di Pisa, Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie del metabolismo e presidente nazionale Firmo (Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso), Clara Vannucci, fotografa documentarista. Successivamente, Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità, introdurrà il sindaco Dario Nardella, che intervisterà la giornalista Giovanna Botteri. L’iniziativa fa parte della rassegna “(in)VISIBILI – Le donne nella società di oggi e di domani”, organizzata dal Comune di Firenze insieme a AIWA ONLUS, in collaborazione con l’agenzia di organizzazione eventi Stilli Solutions S.r.l. e con il contributo di Officina Profumo - farmaceutica di Santa Maria Novella.

Al termine, intorno alle 19,30, il sindaco consegnerà a Giovanna Botteri il riconoscimento, che è la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze.

Il Consiglio regionale della Toscana, su proposta del presidente Antonio Mazzeo, festeggia la giornata dell’8 marzo premiando cinque giovani donne, tutte tra i 18 e i 40 anni, che si sono distinte nel campo della scienza e dello sport. “È un riconoscimento agli straordinari risultati che esse hanno raggiunto nel loro campo di attività che simbolicamente ci sembrava importante consegnare nella Giornata internazionale della donna e che vuole rappresentare una spinta per il momento della ripartenza post pandemia, che speriamo sia il più vicino possibile”, dichiara Mazzeo.

L’iniziativa, intitolata “Toscana rosa, 5 donne per la ripartenza”, si svolgerà lunedì 8 marzo alle 16 presso la sala Consiliare di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze).



Saranno presenti, oltre il presidente Mazzeo, i vicepresidenti e i segretari dell’Ufficio di presidenza, Marco Casucci, Stefano Scaramelli, Federica Fratoni e Diego Petrucci, e le cinque donne premiate: le scienziate Teresa Fornaro e Claudia Sala, la ricercatrice Elisa Volpi, e le sportive Ambra Sabatini e Chiara Sacco.