Lunedì 18 maggio riaprono anche parrucchieri ed estetiste

Lunedì 18 maggio parrucchieri ed estetiste possono riprendere l’attività. La riapertura è già stata annunciata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in attesa della pubblicazione dell’ordinanza.



CNA Toscana nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni si è impegnata al massimo per ottenere questo risultato. CNA Toscana ringrazia il presidente Rossi, la giunta regionale e specialmente l’assessore Vittorio Bugli per l’impegno profuso per questo obiettivo.

“Siamo soddisfatti che la nostra richiesta sia stata accolta - dicono i Portavoce Estetica e Acconciatori della CNA Toscana, Daniela Vallarano e Massimiliano Peri - Del resto i protocolli di igiene e sicurezza verso gli operatori e verso i clienti sono applicati da tempo nei nostri centri e quello adottato sia a livello Nazionale che quanto concordato con la Regione Toscana in questa settimana non rappresenta un limite alla nostra riapertura”.

In Toscana, infatti, i protocolli di sterilizzazione delle attrezzature, di sanificazione delle postazioni di lavoro tra un cliente e l’altro e di sanificazione giornaliera e settimanale degli ambienti di lavoro sono obbligatori per legge da oltre dieci anni. “Possiamo quindi garantire - assicurano Vallarano e Peri - la massima applicazione dei requisiti di sicurezza e contenimento del Covid-19”. E aggiungono: “Aspettare ancora per riaprire le nostre attività sarebbe stata una sciagura: le nostre imprese sono ormai allo stremo delle forze”. Stiamo parlando di un settore che, con 135 mila imprese e oltre 260 mila addetti, partecipa in maniera determinante all’economia italiana, oltre a essere essenziale per garantire il benessere della popolazione. “In questa fase di riapertura – concludono i Portavoce Estetica e Acconciatori della CNA Toscana - saranno molto importanti da un lato la collaborazione delle amministrazioni municipali che dovranno concedere una maggiore libertà di orario, dall’altro una più ampia disponibilità da parte di dipendenti e collaboratori delle imprese a orari di lavoro diversificati su un arco temporale più ampio e sulla base delle esigenze organizzative delle imprese".

Prato è pronta per la ripartenza dei mercati, anche quello centrale del Lunedì, il più grande della Toscana. Il piano per la ripartenza di tutte le categorie merceologiche è pronto ed è stato condiviso con le categorie economiche: "Un piano strutturato per permettere la presenza di tutti i banchi in sicurezza, garantendo distanze e alcune semplici regole a tutela della salute degli operatori e dei clienti - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri -. Prato è pronta".

La maggiore difficoltà organizzativa è stata legata alla strutturazione proprio del mercato centrale: la superficie libera è di circa quasi 10 mila mq. calcolando la superficie compresa tra i singoli banchi, quella della viabilità interna destinata ai mezzi di soccorso e la superficie compresa tra il settore F e il settore C (vicino agli alimentaristi). Aree libere che hanno permesso di calcolare la superficie delle corsie tra i banchi, circa 6300 mq, e una media di 4 mq a persona per fissare quindi un contingentamento di massimo 1500 persone alla volta. Lo spazio libero in alcune zone è addirittura maggiore e questa capacità di accoglienza, unita all'uso della mascherina obbligatorio se pure in un'area all'aperto, consentirà di dare una garanzia di sicurezza sotto il profilo sanitario. Un'attenzione ulteriore è stata data al settore degli alimentaristi, dove spesso il flusso di persone è maggiore: qui vi si trovano spazi vuoti e circa ulteriori 900 mq (tra i settori F e C) che possono costituire un grande polmone per l'attesa in caso di code. Nessuna difficoltà invece per i venditori: per come sono strutturati i banchi, la distanza interpersonale di 1 metro (e non più obbligatoriamente 1,8 metri) tra il venditore e gli acquirenti è generalmente garantita e in ogni caso si richiederà l'uso della mascherina per tutti (mentre il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro del 24 aprile richiede che l'uso delle mascherine quando la distanza di sicurezza non può essere di almeno 1 m). In questo modo non sarà richiesto di non avvicinarsi al banco di vendita. Se agli acquirenti è consentito di avvicinarsi ai banchi di vendita, nel rispetto della distanza interpersonale, rimarrà infatti spazio per il transito delle persone lungo le corsie. In ogni caso è previsto che possano avvicinarsi al banco di vendita non più di due persone alla volta. Tutta l'area del mercato centrale verrà delimitata e saranno presenti tre varchi, su ognuno dei quali saranno presenti sia un ingresso sia un'uscita: via Bresci da viale Galilei; via Bresci da via Bologna; via Protche. Gli accessi saranno controllati da personale specificatamente incaricato.