​Luminarie di Natale a Firenze: divieti di sosta e restringimenti di carreggiata

Inizierà domani l’allestimento delle luminarie natalizie sui viali. Per consentire le operazioni sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione che scatteranno da domani, sabato 1° dicembre (fino al 10 dicembre).



In dettaglio su tratta di divieti di sosta h24 e di restringimenti di carreggiata a tratti che nei giorni prefestivi e festivi saranno in vigore h24 mentre nei giorni feriali dalle 9 alle 16.45 e dalle 21 alle 7.



Le strade interessate sono piazza della Libertà, viale Lavagnini, viale Gramsci, piazzale Donatello e viale Matteotti.