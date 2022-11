Luminarie a Firenze: oggi via Tornabuoni accende il suo Natale

PH archivio

A Firenze via Tornabuoni accende il suo Natale. Accadrà oggi venerdì 18 novembre 2022, alle ore 19, durante la cerimonia ufficiale di inaugurazione che porterà di fronte a Palazzo Strozzi le autorità cittadine, in primis il sindaco Dario Nardella, poi i vertici della Confcommercio fiorentina con il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni e gli imprenditori della strada.

Proprio l’associazione di categoria di piazza Annigoni ha curato per conto degli imprenditori di via Tornabuoni, e con il contributo economico della Banca Passadore e del Banco Desio, il progetto dei nuovi arredi e delle luminarie che fino al 15 gennaio 2023 riscalderanno l’atmosfera nella strada più glamour dello shopping, traghettandola dal clima prenatalizio all’edizione invernale di Pitti Uomo 2023.

Tra gli obiettivi che hanno ispirato l’intera operazione, la volontà di conciliare la sostenibilità economica ed ambientale con l’esigenza di regalare alla città lo scenario natalizio che merita. Banditi dunque sprechi ed eccessi, palazzi antichi e vetrine saranno comunque avvolti nello scintillio festoso delle luci. Merito dell’uso di led a bassa tensione: una tecnologia che garantisce il minor consumo possibile, addirittura inferiore a quello di un qualsiasi elettrodomestico di uso comune nelle nostre case. Ritoccato anche l’orario di accensione, dalle ore 12.00 alle ore 24, efficace seppure con una riduzione di 4 ore rispetto gli anni precedenti (quando l’orario era 10-2).

Il progetto d’arredo mira a valorizzare l’architettura della strada con un impatto visivo di grande effetto, garantito dalla presenza di sette alberi - tre dei quali alti 10 metri e quattro alti 8 - completamente rivestiti di microluci a led di colore bianco caldo, con flash in toni freddi. Saranno posizionati ad intervalli regolari lungo l’intera via Tornabuoni e dalla loro sommità si svilupperanno vele luminose larghe 10 metri e protese verso gli edifici situati sulla parte opposta, in modo da raccordare entrambi i lati della strada.

“Per quanto possa essere difficile la situazione, le imprese non possono permettersi di venir meno a quegli standard di accoglienza, eleganza e servizi ai quali il mercato e i consumatori sono abituati. Tanto più se si tratta di attività ubicate in una delle strade più famose al mondo per lo shopping di alta moda”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “L’accensione delle luminarie in Tornabuoni è ormai un punto fermo nel calendario dell’Avvento fiorentino, un momento per fare festa e dare alla città un segnale di calore e speranza”, aggiunge il presidente Aldo Cursano, “è stato così anche in tempo di Covid e continua ad esserlo. Ma quest’anno era importante anche stare attenti ai temi della sostenibilità economica ed energetica del progetto e credo che ci siamo riusciti con successo”.

La cerimonia di inaugurazione in via Tornabuoni terminerà con un aperitivo alla Cantinetta Antinori. In alto i calici, insomma, per brindare con fiducia, nonostante tutto, all’arrivo della festività più sentita dell’anno.