L'ultimo libro di Edoardo Nesi in diretta streaming

Dal Museo del Tessuto di Prato mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30

Mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30 Edoardo Nesi presenterà il suo ultimo libro "Economia sentimentale" in streaming sui canali Facebook e Youtube del Museo del Tessuto e sul canale Facebook de La nave di Teseo, casa editrice che è anche co-organizzatrice dell'evento social insieme al Museo.



Dopo una breve introduzione del Direttore del Museo Filippo Guarini, Edoardo Nesi dialogherà con Piero Ceccatelli - giornalista de La Nazione - e con Francesco Marini - imprenditore tessile, Vicepresidente di Confindustria Toscana Nord e Presidente della Fondazione Museo del Tessuto - sulla genesi di questo nuovo volume, appena uscito nelle librerie.



L'incontro sarà intervallato dalla lettura di alcuni brani, a cura di Valentina Banci, attrice di teatro diplomata alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman che vanta numerose partecipazioni anche in serie TV nazionali.

Il Museo, oltre ad essere promotore dell'iniziativa, sarà anche la suggestiva scenografia che farà da sfondo alla lettura dei brani scelti da Valentina Banci.



Il pubblico potrà partecipare all'incontro collegandosi ai canali del Museo del Tessuto:facebook (https://www.facebook.com/museodeltessuto)youtube (https://www.youtube.com/user/museodeltessuto/)e sul canale Facebook de La nave di Teseo (https://www.facebook.com/lanavediteseoed/)

e potrà dialogare con l'autore che risponderà alle domande degli utenti.

Per inoltrare la propria domanda basterà commentare sotto il video nel corso della diretta.



«E' un grande piacere poter inserire questo evento così importante e di grande respiro nella programmazione on line del Museo, che prosegue nonostante la nuova chiusura dei musei imposta dall'ultimo DPCM», commenta il Presidente Francesco Marini.

«Ringrazio Edoardo per aver scelto, ancora una volta, a Prato il Museo del Tessuto come sede appropriata per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro che tocca temi importanti come economia, globalizzazione, sostenibilità.

Ringrazio inoltre la casa editrice La nave di Teseo per aver abbracciato l'iniziativa social e aver contribuito a diffonderla sui propri canali.».



BREVE SCHEDA DEL LIBRO

Edoardo Nesi, Economia SentimentaleLa nave di Teseo, Milano 2020, Oceani, pp.160http://www.lanavediteseo.eu/item/economia-sentimentale/



Dieci anni dopo Storia della mia gente, premio Strega 2011, Edoardo Nesi torna a parlare allo stesso pubblico: gli italiani colpiti da un nuovo stravolgersi delle loro vite.

Economia sentimentale è la cronaca dal vagare di un'anima nei mesi durissimi del lockdown della primavera scorsa e se il virus e la quarantena rimangono sullo sfondo poiché irraccontabili e già vissuti, l'attenzione dell'autore si concentra sui mutamenti tellurici dell'economia e sull'impatto che hanno avuto e avranno sulle nostre vite di sopravvissuti.



"In questi giorni sospesi l'economia mi appare sempre più una scienza viva e umanissima, certamente la più adatta di tutte le discipline a raccontare la sostanza delle nostre vite e il fervore dei nostri sogni e la miseria delle nostre paure, una stupefacente generatrice di storie e di speranze, lontana anni luce dal gelo tagliente dei numeri coi quali si usa raccontarla."



Nesi ci fa ascoltare le parole di imprenditori tessili piccolissimi, luminari della sostenibilità, baristi, industriali dell'intimo, partite IVA, disoccupati, dando voce a tutte le anime di una società smarrita e impaurita, di un popolo che ancora non si fida a sortire di casa.È un viaggio straordinario e affascinante, narrato coi toni e lo stile d'un romanzo, in cui le cose continuano a succedere e le mutazioni ad avvenire. È la cronaca delle nostre vite, raccontata da un autore che somiglia molto a ognuno di noi, perpetuamente sballottato da pietà e rabbia e amore, che sembra però intuire una via d'uscita, e mostrarcela, e come sempre in Nesi, la speranza si comunica coi libri, col leggere, con la bellezza.







-------------------------------------------

Per chi volesse conoscere in anteprima i contenuti del libro, consigliamo l'intervista a Edoardo Nesi andata in onda su RAI TGR Toscana pochi giorni e registrata al Museo del Tessuto.

(https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/11/tos-edoardo-nesi-economia-sentimentale-93a4e974-05cd-442c-a75c-538caa925c7e.html)