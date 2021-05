L'ultima partita di una stagione da dimenticare

E' finita nel peggiore dei modi non tanto per il risultato quanto per il modo con cui la Fiorentina ha affrontato la gara, non riuscendo praticamente mai a creare occasioni da gol contro una squadra che ha la peggior difesa del campionato. Una gara priva di emozioni e di gioco che è, purtroppo, l'evidente sintesi di uno dei peggiori campionati, viola negli ultimi anni. E’ significativo che il migliore in campo sia stato Pietro Terracciano. E' stato, infatti, merito del secondo portiere viola che ha salvato, in molte occasioni, la porta dai tiri insidiosi di Messias e Simy, se la Fiorentina non è uscita sconfitta da questa partita.

Un finale malinconico e deludente. Ci saremmo aspettati una prova di orgoglio, che non è arrivata. I viola hanno lasciato per oltre un'ora l'iniziativa ai calabresi che hanno onorato, a dispetto dei viola, l'ultima gara di questo campionato. Adesso a conclusione di un campionato che la Fiorentina chiude a quaranta punti, che è il peggior risultato post-fallimento, ci auguriamo un deciso cambio di passo della società viola per rafforzare decisamente una squadra che è apparsa nel corso del campionato alla ricerca di un'identità che non ha mai trovato.

La cronaca ci racconta soprattutto le iniziative del Crotone che ci prova al sesto minuto con un tiro di Messias deviato da Terracciano. I ritmi sono lenti. Il risultato è ininfluente. I viola sono salvi, i calabresi retrocessi, I viola non sembrano in campo. Il Crotone fa la partita e si rende pericoloso al 23' con un colpo di testa Cuomo e due minuti dopo con una punizione di Messias che è fuori di un soffio. I viola xi difendono con affanno e non riescono a ripartire. Il Crotone arriva agevolmente davanti a Terracciano che è molto bravo sul finire del tempo a salvare prima su un tiro di Messias, poi su un bel colpo di testa di Djidji.

Nella ripresa Iachini schiera Eysseric e Borja Valero al posto di Castrovilli e Pulgar. La partita è sempre in mano al Crotone che al sesto va vicino al gol con un tiro di Mattias che colpisce la traversa con la palla che rimbalza sulla linea, Al settimo arriva la prima occasione per i viola con un tiro in mischia di Bonaventura che Crespi salva di piede. La gara procede su ritmi blandi. Il Crotone cala, la Fiorentina prova a spingere con scarsa incisività. Al 29' il Crotone ha una grande occasione con Simy che, su passaggio di Ounas, davanti a Terracciano manca la deviazione, Al trentesimo dopo aver inserito Callejon per Venuti, Iachini schiera anche Kokorin per Ribery. La partita si trascina nella noia sino alla fine. Qualche velleitario tentativo dei viola non cambia il risultato. Termina in parità una gara che ai punti avrebbe dovuto vincere il Crotone. Finisce finalmente un campionato di sofferenza che è stato brutto, noioso e anche difficile da raccontare.

Queste le dichiarazioni di Beppe Iachini a Sky: “Avevamo preparato la partita per fare ciò che avevamo provato in allenamento e partire in maniera diversa, poi però abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, specie nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita e siamo stati sempre nella metà campo avversaria. Siamo nel finale di campionato, i ragazzi hanno speso tanto. E’ chiaro che volevamo vincere ma siamo contenti per l’epilogo perché non era facile venir fuori da questa situazione “.

“Quando sono tornato-ha sottolineato Iachini- ho trovato davvero tanta paura e pressione. Avevamo un calendario complicato e dovevamo rimetterci sotto dopo cinque mesi di non lavoro insieme. Abbiamo dovuto lavorare velocemente sotto tutti gli aspetti ma i ragazzi si sono messi sotto a lavorare e abbiamo fatto un finale di campionato importante. Va merito ai giocatori e alla società. In un momento delicato ci siamo rimessi in carreggiata. Sono felice perché in una situazione complessa siamo riusciti a salvarci con più serenità“.

Crotone – Fiorentina 0-0

Crotone (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini (30' st Zanellato), Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Quarta, Caceres (37' st Igor), Maxi Olivera; Venuti (18' st Callejon), Castrovilli (1' st Eysseric), Pulgar (1' st Castrovilli), Bonaventura, Biraghi; Ribéry (30' st Kokorin), Vlahovic. Allenatore:

Arbitro: Abbattista di Bari

Note: ammoniti Pulgar, Castrovilli, Djidji, Zanellato