‘Ludicomix Bricks and Kids’: ecco le date 2019

La 16^ edizione della manifestazione ludica ‘Made in Empoli’ il 14 e 15 aprile. Alderighi: «Da 16 anni una scommessa vinta»

EMPOLI –Ludicomix, si va per la 16° edizione. Ancora una volta Empoli e il suo centro storico saranno la capitale del fumetto, del cosplay, per un weekend si trasformerà in un grande spazio gioco e divertimento a cielo aperto con i mattoncini Lego e tante altre attività dedicate ai bambini, agli adolescenti e agli adulti che non voglio smettere di essere bimbi dentro. Sarà ancora il mese di aprile e i colori della primavera a caratterizzare la due giorni empolese, ormai attesa da tutti gli appassionati di videogame, di giochi, da tavolo, di ruolo e non solo. L’associazione Ludicomix, confermando il sodalizio con Toscana Bricks, e forte del sostegno del Comune di Empoli, ha comunicato che la 16ª edizione di Ludicomix Bricks & Kids si svolgerà sabato 14 e domenica 15 aprile 2019. La kermesse empolese dedicata al gioco ed alla cultura pop si preannuncia ancora più interattiva e coinvolgente: sarà questo appuntamento a inaugurerà la grande stagione di eventi primaverili.

«Dopo il grande successo di questo 2018 – annuncia Tommaso Alderighi, presidente dell’associazione - Ludicomix si rinnova ed amplia il sodalizio con le associazioni del territorio per allargare l'offerta di intrattenimento che invaderà capillarmente il centro, con i tradizionali appuntamenti e con molte novità, ospiti e tornei. Siamo orgogliosi di aver portato a Empoli, questa grande ‘fiera del gioco’. Dal 2004 ad oggi è cresciuta costantemente trasformandosi in un evento atipico, ormai diventato a pieno diritto una delle manifestazioni più seguite del panorama ludico italiano. Ancora una volta, dunque, la primavera sarà culla ideale per migliaia di persone che vorranno trascorrere a Empoli momenti di intrattenimento e svago. Un festoso week end lungo e colorato».

LUDICOMIX’S HISTORY

La storia di Ludicomix rispecchia perfettamente l’evoluzione del mondo del gioco e del fumento di questi anni; iniziata per passione e passaparola tra appassionati con i giochi di carte collezionabili, i tornei di Subbuteo, Playstation e poco più per arrivare alle 50.000 presenze nel centro di Empoli della scorsa edizione, con illustratori di fama internazionale, dimostrazioni di robotica educativa e mega esposizioni di diorami LEGO, giochi e videogiochi giocati in simultanea e diretta streaming.

Una crescita e una affermazione costante che ha registrato un grosso balzo in avanti a partire dal 2015, con la partecipazione diretta del Comune di Empoli e la fusione di Ludicomix con Mattoncini a Palazzo (l’altro grande evento ludico empolese) che ha dato luogo al format attuale di Ludicomix Bricks & Kids e coinvolto direttamente le principali piazze della città.