Lucca Comics and Games 2024 dal 30 ottobre al 3 novembre

Si avvicina sempre più il Lucca Comics & Games, l’evento più atteso per gli appassionati della nona arte e di tutto ciò che concerne la cultura grafica pop-fantasy e gli appassionati di videogiochi. Il programma è molto ricco e fitto di appuntamenti tra i quali scegliere in base alle proprie inclinazioni personali e interessi.

Al Festival, che durerà dal 30 ottobre al 3 novembre, verranno presentate le ultime novità legate al mondo gaming & entertainment e numerosi ospiti parteciperanno per incontrare i fan con entusiasmo. Il Festival - come ogni anno - determinerà i videogiochi e le storie fantastiche che saranno più di tendenza nei mesi che lo seguiranno.

Il 14° capitolo della famosissima serie di videogiochi Assassin’s Creed sarà disponibile dal 15 novembre: al Lucca Comics & Games non poteva mancare un momento per anticipare questo attesissimo debutto. Sarà infatti presente uno stand dedicato a questo videogioco che porterà i fan nel Giappone feudale sorprendendoli con numerose attività.

Come da tradizione, anche quest’anno Nintendo sarà presente a piazza Bernardini con numerose attività e gadget divertenti legati ai principali mondi della casa produttrice di videogiochi: The Legend of Zelda, Pikmin, Animal Crossing e Splatoon.

Continua il viaggio del treno livreato in onore del videogioco capolavoro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nato da una collaborazione tra Nintendo e Regionale. La prossima fermata porterà a Lucca Comics & Games, nella giornata del 30 ottobre. L’appuntamento per il pubblico sarà presso la stazione di Lucca, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, finestra di tempo in cui il treno stazionerà al binario 1, lasciandosi visitare dagli appassionati e dai curiosi. Inoltre, ai primi che si iscriveranno all’evento, verrà data la possibilità di partecipare a due meet & greet con i content creator Davide Vix e PlayerInside e di ottenere esclusivi gadget a tema.

Oltre ad anticipare le novità dei prossimi mesi, il Lucca Comics & Games rappresenta anche l’occasione ideale per celebrare gli anniversari di alcuni dei giochi più amati di sempre. Quest’anno è il turno di Dungeons & Dragons e Tetris.

35 anni di storia raccolti in una piattaforma online, la prima al mondo, che verrà presentata nell’iconica cornice di Lucca Comics & Games, considerata la più importante rassegna italiana del settore: questo in breve il progetto International Larp Database, che si propone di raccogliere, organizzare e archiviare eventi di live action role-play (LARP) da tutto il mondo. La conferenza inaugurale si terrà sabato 2 novembre, dalle ore 16:00 alle 16:45, presso la Biblioteca della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Finanziato da Next Generation EU e dal Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con Writers Guild Italia, Federludo ed Eryados, ILDB rappresenta il primo archivio strutturato nella storia, ispirato alla celebre piattaforma cinematografica IMDb, pronto a diventare un punto di riferimento per la comunità mondiale dei larper e per gli studiosi.

Per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Panini Comics ha deciso di omaggiare il grande compositore toscano con un volume speciale che raccoglie storie a fumetti ispirate alle sue opere. Dopo Giuseppe Verdi, già protagonista di storie Disney, adesso anche Puccini entra a far parte di questo empireo artistico, in cui genio musicale e magia a fumetti si uniscono per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei classici. Il nuovo Topolibro, in uscita il 30 ottobre in concomitanza con il settimanale, presenta reinterpretazioni Disney dei capolavori pucciniani.

Tra le sue pagine, i lettori troveranno Paperonbot, un'originale rivisitazione della celebre Turandot, insieme a Paperina nel ruolo della “Fanciulla del West” e Paperino e la piccola Butterfly, che richiamano le omonime opere liriche. Oltre a queste storie, il volume include curiosità sul mondo della musica per fondere l'eccellenza della musica lirica con la fantasia e l'umorismo dei mondi di Topi e Paperi, arricchito dall'esclusiva collaborazione con il celebre pianista Stefano Bollani, che ha partecipato alla sceneggiatura di Paperino e il segreto del tenore smemorato.

Sulle pagine di Topolino, invece, esce la storia inedita “Zio Paperone e l’opera inattesa”, in cui Giacomo Puccini e la sua amata villa di Torre del Lago diventano protagonisti, portando il Maestro nell'universo dei personaggi Disney.

Per festeggiare l'uscita di queste due pubblicazioni, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, in collaborazione con Panini Comics, organizza un evento speciale il 30 ottobre 2024 all'Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago. La giornata promette di essere un viaggio emozionante tra musica e fumetto, con un programma ricco di attività per grandi e piccini.

TOEI Animation sarà nuovamente presente a Lucca nello stesso luogo dell’anno scorso (Baluardo Santa Maria, Caffè delle Mura) con uno stand di One Piece ancora più grande. Ci saranno inoltre alcuni eventi immancabili:

Venerdì 1 novembre alle 12:00 - Incontro dal vivo con Tatsuya Nagamine e una sessione di disegno di Kenji Yokoyama durante il panel al Teatro del Giglio.

e una sessione di disegno di durante il Venerdì 1 novembre alle 16:00 la parata di cosplayers di One Piece dallo stand di One Piece fino a un’imponente location che sarà presto svelata.

la di One Piece dallo stand di One Piece fino a un’imponente location che sarà presto svelata. Venerdì 1 novembre alle 17:00 verranno proiettati al cinema Astra alcuni episodi molto speciali di One Piece. Saranno introdotti in sala da Tatsuya Nagamine , da un video-messaggio direttamente da Tokyo e da un video esclusivo creato per le celebrazioni del 25° anniversario a Lucca Comics & Games.

verranno proiettati al alcuni di One Piece. mercoledì 30 ottobre alle ore 16:00 e giovedì 31 ottobre Tatsuya Nagamine e Kenji Yokoyama terranno una sessione di firme di shikishi. Gli shikishi avranno un design speciale, creato da Yokoyama in persona. I posti saranno limitati a 50 persone per sessione.

Raccontare le gesta dei grandi piloti a fumetti si può. Martedì 29 ottobre, alle 11, al (via Sant’Andrea, 56) Aci Lucca e la Fondazione Barsanti e Matteucci hanno organizzato la presentazione di un volume a fumetti realizzato da Giorgio Ungaretti, direttore di ACI Mantova, oggi in pensione. Il libro fa parte della colonna “Le Bighe Parallele”, sulla falsariga delle Vite Parallele di Plutarco: una serie di quaderni che trasportano indietro di 20 secoli, ai temi dell’Antica Roma, le gesta sportive più celebri degli ultimi decenni del XX° Secolo, da Tazio Nuvolari a Michael Schumacher.

Ecco quindi che proprio Nuvolari si trasforma in Tatius Nubladus nel primo volume della collana, mentre il secondo è dedicato ad Achilleius Varzius, ovvero Achille Varzi. Grandi piloti, dunque, che hanno fatto altrettanto grande la storia dell’Automobile Club, o, per dirla con Ungaretti, l’Aurigae Consortium Italicum. L’evento, a ingresso libero, si arricchisce della presenza di David Bigotti, in arte Bigo, autore del fumetto sugli inventori del motore a scoppio, Barsanti e Matteucci.

Lo Scarabeo, casa editrice torinese specializzata in arte e fumetti e leader mondiale nel campo dei tarocchi, sarà presente all’edizione 2024 del Lucca Comics & Games (dal 30 ottobre al 3 novembre), nello stand NAP336 Padiglione Napoleone. Tante le novità editoriali. Dai nuovi mazzi (il naturalistico Herbarium Oracle Cards dell’artista Elisa Seitzinger, gli Yokai Tarot dell’artista Marga Biazzi e i Voodoo Tarot dell’artista Fabio Listrani), si passa al mondo del fumetto (con Tex – Uno contro venti, di Gianluigi Bonelli e Galep) e a una nuova tappa della collana I Classici Horror con Jekyll & Hyde – Il Bianco e il Nero dello scrittore Marco Cannavò e dell'artista Corrado Roi.

Radio Deejay sarà in diretta dal truck ufficiale, posizionato in piazzale Verdi, offrendo per 5 giorni consecutivi un crossover di notizie, curiosità e interviste esclusive per un racconto inedito dell’edizione 2024 del più atteso festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop.

Ai microfoni si alterneranno per l’occasione voci note del mondo Deejay, come Vic & Marisa (mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre, venerdì 1° novembre, dalle ore 13.00 alle ore 14.00), Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, protagonisti de “Il Chiacchiericcio” (mercoledì 30 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 20.00; giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00), Gianluca Gazzoli con il suo “Gazzology” (mercoledì 30 ottobre dalle 20.00 alle 21.00 e venerdì 1 novembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00), Antonio Visca con “No Spoiler” (sabato 2 novembre dalle ore 13.00 alle ore 14.00) e il duo Federico Pecchia e Davide Damiani (sabato 2 e domenica 3 novembre dalle ore 14.00 alle ore 16.30).

SONY MUSIC ITALY, divisione italiana di una delle più grandi realtà musicali al mondo, sarà la prima casa discografica a partecipare al LUCCA COMICS & GAMES 2024, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca, con uno store dedicato ai suoi prodotti. Lo store sarà nel cuore del festival, nello storico negozio di dischi lucchese “Sky Stone and Songs” (Via Vittorio Veneto, 7), importante punto di ritrovo per appassionati di musica e arte nonché crocevia per concerti, mostre e presentazioni. All'interno dello spazio sarà disponibile un'ampia selezione di titoli internazionali e italiani, con edizioni e prodotti esclusivi acquistabili solo al Lucca Comics & Games, insieme a colonne sonore di film, videogiochi e anime molto amati.

Inoltre, ogni giorno verranno organizzati eventi esclusivi che arricchiranno l’esperienza.

Verrà lanciata anche a Lucca il 1 Novembre la Terza edizione de La Toscana delle Donne, la rassegna dedicata alla promozione della parità di genere e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che quest’anno inaugura la collaborazione con Lucca Comics & Games. Grazie al sodalizio la Toscana delle Donne si arricchisce della mostra collettiva di tre fumettiste Alice Milani, Rita Petruccioli, Margherita Tramutoli che, con la loro arte delicata e incisiva, svilupperanno il tema dell'anno guidando l’intero progetto.

All’evento di presentazione venerdì 1 novembre parteciperanno Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne; Barbara Gozzi e Annalisa Quillici curatrici per Lucca Comics & Games della mostra dedicata alle tre fumettiste e le tre fumettiste Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli.

Durante le giornate di Lucca Comics 2024, in programma da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, saranno modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca. La scelta di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), condivisa con le autorità locali, è stata adottata per agevolare la gestione dei flussi straordinari di viaggiatori previsti nelle giornate dell’evento. L’organizzazione dei flussi tiene conto delle limitazioni derivanti dalla presenza di cantieri: al fabbricato viaggiatori della stazione e in piazza Ricasoli. Nello specifico:

i treni in partenza per Firenze utilizzeranno i binari 3 e 4 , con accesso da Piazza Ricasoli , tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato della stazione;

, con accesso da , tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato della stazione; i treni in partenza per Pisa utilizzeranno i binari 5 e 6 , raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di Via Nottolini, lato opposto al fabbricato della stazione;

, raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di Via Nottolini, lato opposto al fabbricato della stazione; i treni in partenza per Viareggio e La Spezia utilizzeranno i binari 1, 1 tronco Ovest, 2 tronco Ovest ; con accesso da via Cavour, varco atrio biglietteria;

; con accesso da via Cavour, varco atrio biglietteria; i treni in partenza per Aulla Lunigiana utilizzeranno i binari 1 e 1 tronco Est con accesso da Piazza Ricasoli, varco atrio biglietteria;

I nuovi percorsi e gli accessi saranno segnalati con apposita cartellonistica e controllati per regolare al meglio l’afflusso dei viaggiatori. Per far fronte ai flussi straordinari dei visitatori, l’attesa per i treni sarà regolamentata e gestita all’esterno della stazione ferroviaria. Il sottopassaggio della stazione durante le ore diurne (dalle 9.00 alle 21.00) dei giorni 1, 2 e 3 novembre, non potrà essere utilizzato come passaggio pedonale tra piazza Ricasoli e San Concordio. Nei giorni feriali per agevolare il transito dei viaggiatori pendolari, la percorribilità del sottopassaggio sarà possibile fino alle ore 14.30 del 30 ottobre e fino alle 14.00 il 31 ottobre.