Lotta alla Mafia: la Toscana propone un nuovo volto della legalità

Il silenzio è il nutrimento invisibile delle mafie; l’omertà, il terreno in cui affondano radici profonde. Per troppo tempo abbiamo pensato che il contrasto alla criminalità organizzata fosse un compito esclusivo di magistrati e forze dell’ordine. Oggi, in Toscana, questa percezione sta cambiando radicalmente. La lotta alla mafia si sta evolvendo in una responsabilità collettiva che non passa solo dalle aule di tribunale, ma da forme di cittadinanza attiva creative, inaspettate e profondamente umane. Quello che sta nascendo è un ecosistema di legalità che trasforma la vulnerabilità in forza e il patrimonio sottratto ai clan in un bene comune.

L’antimafia può essere colorata, elettrica e iconica. È questa l'intuizione del "Gomitolo - Associazione per la legalità", realtà attiva da oltre dieci anni nella promozione del civismo. Grazie al sostegno di Poste Italiane e Generali Assicurazioni, l’associazione ha messo in strada la "Topolino della Legalità", una micro-auto elettrica che rompe l’immagine tradizionale – spesso percepita come "grigia" o pesante – delle lezioni sulla giustizia.

La Topolino viaggia tra le piazze e le scuole fiorentine, diventando una biblioteca mobile e un centro di dibattito itinerante. Il progetto tocca istituti chiave come la Scuola Mameli (I.C. Calamandrei), la Scuola primaria Galliano Rossini (I.C. Verdi), l’Istituto Alberghiero Aurelio Saffi e l’Istituto Tecnico Marco Polo. Parlare di Costituzione e anti-mafia attraverso un simbolo del design italiano permette di catturare l'attenzione dei giovanissimi, trasformando concetti complessi in un dialogo accessibile.

"Ha per noi particolare valore l’azione di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, perché sono le nuove generazioni che possono provocare quel cambio di rotta che appare così necessario per garantire un futuro di civiltà e rispetto internazionale al paese" dichiara Mimma Dardano, Presidente dell’Associazione Gomitolo

L’impegno del "Gomitolo" non si ferma ai banchi di scuola, ma si sposta dove il silenzio rischia di diventare isolamento. Esiste un legame diretto tra marginalità sociale e rischio di infiltrazione criminale: laddove lo Stato non arriva con l'accoglienza, le mafie e le gang giovanili trovano terreno fertile per il reclutamento. Per questo, l'associazione sta estendendo la sua missione al supporto dei Minori Stranieri Non Accompagnati. I dati a fine 2024 mostrano l'urgenza di questa sfida a livello nazionale:

18.625 minori censiti in totale.

minori censiti in totale. Una netta prevalenza maschile ( 88,4% ).

). Una concentrazione nella fascia d'età 16-17 anni (77,8%) .

. Le principali nazionalità: Egitto (20,4%), Ucraina (18,8%), Gambia (11,7%), Tunisia (9,6%) e Guinea (8,1%).

A Firenze, dove la comunità MSNA conta tra i 350 e i 450 ragazzi, l'obiettivo è prevenire il bullismo e la devianza offrendo percorsi di integrazione dignitosi. Combattere la mafia oggi significa chiudere le "crepe" della marginalità sociale prima che vengano riempite dall'illegalità.

Ricordare non è un atto di cortesia verso il passato, ma una strategia di difesa per il presente. Durante l’evento "Youth Democracy in Action", svoltosi alla Biblioteca delle Oblate di Firenze e organizzato da GenPRS (associazione di ex membri del parlamento regionale degli studenti), la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, ha ribadito che la memoria è un "anticorpo".

Insieme a magistrati come Ettore Squillace Greco e Luca Tescaroli, si è discusso di come i nomi e le storie delle vittime servano a smascherare i linguaggi del potere mafioso. L'obiettivo è formare cittadini capaci di riconoscere l'infiltrazione criminale prima che diventi sistema. "Le mafie prosperano nel silenzio, nell'omertà, nell'indifferenza. Spetta a tutti noi — istituzioni, imprese, associazioni, cittadini — togliere loro quel terreno" dichiara Mia Diop, Vicepresidente della Regione Toscana

Il segno più tangibile di questa trasformazione avviene proprio in questi giorni, in coincidenza con il trentennale della Legge 109 sul riuso sociale dei beni confiscati. A Bagno a Ripoli, l'immobile di via Roma 343, un tempo simbolo di dominio criminale, riapre come presidio di solidarietà. Non si è trattato di un semplice restauro, ma di un processo di co-progettazione tra istituzioni e Terzo settore. Il progetto di co-housing sociale è stato reso possibile da:

Un investimento di 424.000 euro della Regione Toscana e 40.000 euro del Comune.

della Regione Toscana e del Comune. Una struttura flessibile con 7 camere e 6 bagni , capace di ospitare fino a 10 persone .

, capace di ospitare fino a . La gestione condivisa di Fondazione Caritas, Consorzio CoeSO e Arca Cooperativa.

La villa offrirà accoglienza a famiglie colpite da sfratto o in gravi difficoltà abitative. Passare dal controllo dei clan alla cura delle fragilità è il modo più potente per dimostrare che lo Stato non solo vince, ma costruisce bellezza e inclusione.

Dalle ruote silenziose di una Topolino elettrica ai corridoi di una villa confiscata, la Toscana sta tracciando una rotta chiara. La lotta all'illegalità non è un evento isolato, ma una trama fitta di educazione, analisi dei dati, memoria attiva e riutilizzo sociale. È un fronte unito dove ogni intervento – pedagogico o strutturale – serve a erodere lo spazio d'azione del malaffare. Ma la vittoria finale non dipende solo dai grandi progetti: dipende dalla postura etica di ciascuno di noi.