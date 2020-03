foto Twitter Nardella

L'annuncio sui social del sindaco Nardella

"È arrivato dalla Cina a Firenze il carico fino ad ora più grande: 42 nuovi respiratori per tutti gli ospedali della Città metropolitana. Grazie @FondazioneCRF per la generosità e alla ASL per l’impegno quotidiano. L’unione fa la forza! #COVIDー19". Questo l'annuncio sui social poco fa del sindaco Dario Nardella.