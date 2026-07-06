​L'odissea dei binari: un'estate di stress a Firenze e dintorni

Spostarsi in Toscana durante questa estate è diventato un esercizio di equilibrismo tra il desiderio di fuga e la dura realtà dei tabelloni ferroviari. Mentre il bacino di Firenze si trasforma nel consueto catino di calore, il richiamo degli oltre ottocento metri di quota e del profumo degli abeti di Vallombrosa si fa irresistibile. Eppure, mai come quest'anno, il viaggio verso il fresco somiglia a un'impresa. Tra cantieri strategici e fragilità strutturali, muoversi richiede non solo pazienza, ma una vera e propria strategia da "insider". Esiste però un modo per spezzare il circolo vizioso dei ritardi e riscoprire la mobilità dolce in una delle oasi più verdi della nostra regione.

Il sistema dei trasporti toscano ha vissuto settimane di passione tra giugno e luglio. Il campanello d'allarme è suonato il 29 giugno a Dicomano, dove il deragliamento parziale di un treno regionale ha messo a nudo le criticità della linea del Mugello. La risposta istituzionale non si è fatta attendere: i sindaci degli otto Comuni dell’Unione Montana (da Barberino a Vicchio, passando per Borgo San Lorenzo e Marradi) hanno alzato la voce per denunciare una situazione ormai al limite dell’incolumità pubblica.

"Il territorio chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della Regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto a una mobilità efficiente." si legge nella lettera dei Sindaci del Mugello.

Il nodo ferroviario do Firenze vivrà il suo momento critico tra il 5 e il 10 luglio. Per sostituire il cavalca-ferrovia di Ponte al Pino — un’opera definita essenziale per la sicurezza ferroviaria nazionale — è stato necessario l'intervento di una mastodontica gru arrivata direttamente dalla Virginia. Un cantiere di precisione che ha spinto l'assessore regionale Filippo Boni a lanciare un appello accorato allo smart working per evitare il collasso della città.

Aduc ha la sede in via Masaccio, attraverso la quale da stamane si sentono di frequente le sirene della polizia municipale che a tutta velocità, con auto e moto, scorta i bus delle Fs che portano i passeggeri dalla stazione Campo di Marte alla stazione di Santa Maria Novella: "Ma attenzione, non alla stazione centrale, bensì fino alla fermata del tram alla Fortezza da Basso, dove i passeggeri (con bagagli) o vanno a piedi (10-15 minuti) o prendono un tram (una fermata, senza pagare il biglietto) fino alla stazione -dichiara Vincenzo Donvito Maxia, Presidente ADUC- Non sappiamo perché i bus sostitutivi non facciano la spola stazione/stazione, non solo per i tempi, ma soprattutto per i passeggeri con bagaglio e quelli con problemi di mobilità individuale.

Immaginiamo che per questi ultimi le Fs abbiano provveduto altrimenti. Rimane il dubbio su perché il doppio trasbordo bus/tramvia".

Oltre ai binari interrotti, i viaggiatori hanno dovuto digerire quella che Consumerismo No Profit ha definito una vera e propria "beffa". Analizzando i dati sulla tratta Roma-Milano (che transita proprio per il nodo fiorentino), emerge un quadro paradossale: durante i giorni dei lavori, i passeggeri pagheranno tariffe sensibilmente più alte per un servizio oggettivamente degradato, con tempi di percorrenza dilatati di almeno 60 minuti. Ecco lo specchio di questa anomalia:

9 Luglio (In piena emergenza lavori): Prezzo: da €101,80 a €190,70 Tempo di viaggio: 4 ore e 40 minuti

16 Luglio (A binari ripristinati): Prezzo: da €59,90 a €69,90 Tempo di viaggio: 3 ore e 40 minuti



Come sottolineato da Assoutenti, ammodernare i binari è un "investimento indispensabile", ma non può prescindere da un’assistenza che sappia prendersi cura delle persone. In un'estate di cantieri, la qualità dell'accoglienza dovrebbe essere la priorità, non un costo aggiuntivo per l'utente.

In questo scenario di "odissea ferroviaria", il territorio di Reggello emerge come un modello di efficienza e respiro. Dal 12 luglio al 30 agosto 2026, torna il servizio Bus+Trekking, una soluzione pensata per chi vuole dimenticare lo stress dei binari e dell'auto privata. L'iniziativa, caldeggiata dal sindaco Piero Giunti e dall'assessora Adele Bartolini, trasforma la mobilità in uno strumento di valorizzazione ambientale.

Il segreto per un viaggio perfetto? La circolare ColBus. Per chi arriva in treno, il consiglio da insider è di scendere alla stazione di Figline Valdarno: da qui, le coincidenze dei bus ordinari creano una catena "car-free" perfetta che conduce direttamente ai piedi delle montagne. È la vittoria della lentezza consapevole sul caos dei trasporti metropolitani.

Per chi sceglie di rifugiarsi all'ombra della Foresta di Vallombrosa, la logistica è sorprendentemente semplice. Il fulcro del servizio è Cascia, dove il Museo Masaccio funge da punto di partenza ideale per unire cultura e natura.

Tariffe del Servizio Circolare ColBus

Tipologia Biglietto Prezzo Tratta e Validità Percorso Breve € 1,50 Navetta Saltino - Vallombrosa (o viceversa) Percorso Lungo € 2,50 Da Reggello/Cascia per Saltino, Vallombrosa o Secchieta Giornaliero € 3,50 Libero movimento tra Saltino, Vallombrosa e Secchieta

Le "chicche" logistiche dell'estate 2026:

Navetta gratuita dal Vignale: Ogni domenica e festivo, dalle 10:00 alle 20:00, una navetta ogni 15 minuti collega il parcheggio del Vignale con il Saltino . Lasciate l'auto e godetevi il panorama.

Ogni domenica e festivo, dalle 10:00 alle 20:00, una navetta ogni 15 minuti collega il . Lasciate l'auto e godetevi il panorama. Trekking & Bike: È possibile trasportare la propria bicicletta a bordo previa prenotazione. Il costo? Esattamente quanto un biglietto a corsa semplice.

È possibile trasportare la propria bicicletta a bordo previa prenotazione. Il costo? Esattamente quanto un biglietto a corsa semplice. Sfida alla vetta (Secchieta): Il servizio arriva fino ai 1450 metri di Secchieta , ma solo su prenotazione obbligatoria al numero verde 800 335850.

Il servizio arriva fino ai 1450 metri di , ma solo su prenotazione obbligatoria al numero verde 800 335850. Festival Foresta Maestra: Segnate in agenda il 29 e 30 agosto. Per l'evento, il servizio navetta dal Vignale sarà potenziato per accogliere tutti gli appassionati (ore 10:00-20:00).

Mentre le grandi infrastrutture si rinnovano tra gru d'oltreoceano e tavoli politici, la vera sfida resta la qualità della nostra vita quotidiana. L'esempio di Reggello ci insegna che un'alternativa esiste: è fatta di scelte sostenibili, costi accessibili e una gestione che rimette al centro il viaggiatore, non solo il passeggero.

In un’estate segnata dai cantieri e dalle tariffe pazze, siamo davvero pronti a lasciare le chiavi dell'auto nel cassetto e riscoprire la lentezza consapevole delle nostre montagne? Forse, il vero lusso del 2026 non è arrivare prima, ma arrivare meglio.

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