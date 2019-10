Laboratorio per San Lorenzo: secondo appuntamento pubblico

Incontro, mercoledì 16 ottobre 2019, all'Archivio Storico di Palazzo Pucci

incontro mercoledì 16 ottobre, alle 17.00, all'Archivio Storico di Palazzo Pucci, in via dei Pucci 4, dedicato al «Laboratorio San Lorenzo». Il progetto partecipativo «Laboratorio San Lorenzo», ancora in corso, nasce dall'iniziativa del Santorsolaproject e dalla collaborazione scientifica con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e l'Ordine degli Architetti di Firenze, e finora ha coinvolto oltre 200 cittadini.

L'appuntamento, che permetterà di ragionare insieme sui primi esiti del progetto e sulla riqualificazione del complesso di Sant'Orsola in San Lorenzo, rientra nel Ciclo di incontri "ABITARE FIRENZE", organizzati dalla Libreria Editrice Fiorentina e dall'Unità di Ricerca "Paesaggio Patrimonio culturale Progetto" dell'Università di Firenze, che si tengono ogni terzo mercoledì del mese in Palazzo Pucci.

Questi incontri-dibattito, aperti a tutti, hanno l'obiettivo di far conoscere le varie esperienze di partecipazione dei cittadini su specifici temi e ambiti urbani, in particolare sulle nuove forme di intervento nello spazio pubblico. Sono occasioni di confronto e scambio di idee per tutti coloro che vogliono riflettere in modo critico e consapevole sul futuro della città, con la disponibilità ad aderire a una visione più ampia e condivisa del bene comune.