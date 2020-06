Livorno, nuovo ospedale: domani la firma

Sarà realizzato nell'area ex Pirelli

Realizzazione del nuovo ospedale di Livorno nell'area ex-Pirelli: è fissata per domani, mercoledì 10 giugno, la firma dell'accordo di programma. L'appuntamento è per le ore 11 al Cisternino di Città, largo Cisternino 13.

A siglare l'accordo saranno per la Regione Toscana il presidente Enrico Rossi, per la Provincia di Livorno la presidente Maria Ida Bessi, per il Comune di Livorno il sindaco Luca Salvetti, per la Asl Toscana nord ovest il direttore generale Maria Letizia Casani, per la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno il soprintendente Andrea Muzzi. Sarà presente l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.