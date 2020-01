Livorno: apre il nuovo canile comunale immerso nel verde

“La cuccia nel bosco”: al via il 9 gennaio

Livorno, 8 gennaio 2020 – Apre il tanto atteso canile comunale. Domani, giovedì 9 gennaio alle ore 10 è previsto il taglio del nastro della struttura intitolata “La cuccia nel bosco”. Il canile infatti si trova immerso in un’area verde ( via dell’Ecologia, 2 – località Vallin del Buio”) e può ospitare fino a 80 cani.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Monica Mannucci con delega alla tutela degli animali.

Nell’occasione, oltre alla visita dell’immobile con i relativi box, saranno fornite ulteriori informazioni sulla gestione e sui servizi integrati per il benessere degli animali.

Saranno inoltre illustrate alcune iniziative in programma tese a fare del nuovo canile non solo luogo erogatore di servizi, ma un vero polo della cultura dell’animale, dove si impara ad accudirlo e rispettarlo. In calendario anche attività ludico didattiche rivolte al mondo della scuola.