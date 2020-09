Livorno: aperta la pesca sportiva al Molo Elba

In via sperimentale fino al prossimo 30 settembre

Livorno, 2 settembre 2020 - Grazie alla collaborazione fra Comune, Adsp MTS, Capitaneria di porto e Porto Livorno 2000, terminal che ha in concessione il Molo Elba, è stato deciso di consentire ai pescatori l'accesso sperimentale presso il molo fino al prossimo 30 settembre. Tale accesso riguarda solo il Molo Elba ed è condizionato dal rispetto delle indicazioni rilasciate dalla guardia varco. Si tratta di un risultato significativo che va incontro alla necessità dei pescatori che hanno visto ridursi nel tempo la possibilità di pesca in area portuale e chiedevano che venisse definita una procedura per rendere possibile la pesca sul Molo Elba.

ll 31 luglio il Sindaco e l'Assessora al porto avevano incontrato in Comune le associazioni dei pescatori di pesca sportiva e amatoriale, la Capitaneria di Porto nella persona del Comandante Santini e l' Adsp MTS , (dirigente Cinthia De Luca) per fare il punto sulla promozione della pesca sportiva ricreativa in ambito portuale. La riunione faceva seguito dell'incontro avvenuto il 17 gennaio scorso in Comune in cui le associazioni avevano chiesto alle istituzioni l'opportunità di utilizzare alcune zone del porto tra cui la Vegliaia e il molo Elba per l'attività di pesca sportiva ricreativa.