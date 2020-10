Livorno: aggrediti stanotte Carabinieri e agenti di Polizia municipale

Solidarietà dall'Onorevole Deidda e Torselli (FdI). Potenti (Lega): "Serve più sicurezza"

Carabinieri e agenti della polizia municipale sono stati aggrediti questa notte a Livorno mentre svolgevano il loro lavoro. I militari e gli agenti stavano controllando il rispetto delle norme finalizzate al contenimento del Coronavirus in una piazza della città labronica. Nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, ha aggredito militari dell'Arma ed agenti della Polizia Locale che stavano svolgendo un controllo per verificare il rispetto delle normative anti-covid. I facinorosi, giudicando inaccettabile l'invito rivolto ad uno di loro di indossare la mascherina, hanno sfidato fisicamente e poi rincorso le auto di servizio delle Forze dell'Ordine intervenute. Alcuni agenti della Polizia Locale sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

“Auguriamo una pronta guarigione all'agente della municipale rimasto ferito” è quanto affermato dall'Onorevole Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in Commissione e Resp. Naz. Dip. Difesa, e da Francesco Torselli, capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Toscana “Oltre ad una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, a partire da quelle governative nazionali e regionali, ci aspettiamo i giusti interventi per tutelare le nostre Forze dell'Ordine, specialmente quando sono chiamate a far rispettare leggi e decisioni sul controllo della pandemia” concludono Deidda e Torselli.

"Ci tengo ad esprimere la mia totale ed incondizionata solidarietà alle nostre donne e uomini in divisa che in un momento delicato come l'attuale hanno sulle spalle un carico di responsabilità ulteriore. Il clima di esasperazione che c'è nel Paese non può in alcun modo giustificare comportamenti criminali come quelli che si sono visti ieri in piazza Attias. Chiederò alla Ministro dell'Interno, la dott.ssa Lamorgese, un rafforzamento dell'impegno del Governo a tutela della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini chiamati a svolgere i controlli previsti dalle vigenti misure anti-covid". E' quanto dichiara l'On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro II Commissione Giustizia.