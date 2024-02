L'istruzione tra passato e futuro

Si terrà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, Firenze, il convegno “Ancora oggi dopo mezzo secolo... La riforma im/possibile dei decreti delegati del 1974”, organizzato dalla sezione Toscana di ANP. Esperti di altissimo profilo e rappresentanti delle forze politiche interverranno in due giorni di dibattito sulla scuola di oggi e quella di domani.

“Occorre coinvolgere tutta la comunità educante – spiega la presidente della Commissione istruzione, formazione e lavoro Laura Sparavigna – e questo covegno affronterà tematiche importanti: le infrastrutture, le lezioni digitali, la partecipazione ed anche la crisi demografica. Minore è il numero di persone che esercitano funzioni genitoriali nella comunità, minore è il numero di persone che si sentono responsabili per quello che avviene nelle nostre città e nelle storie. I ritmi di vita di una città – aggiunge la presidente Sparavigna – sono pensati sui ritmi di funzionamento di una scuola. Adesso i ritmi del lavoro non sono più allineati ai ritmi della vita, della famiglia e della scuola e questo crea quei disallineamenti che poi provocano tanta confusione nell’organizzazione della città”.

“A mezzo secolo dall’emanazione dei Decreti Delegati del 1974, che sono passati attraverso varie riforme con poche sostanziali modifiche, rileviamo che lo spirito di partecipazione che essi volevano promuovere si è progressivamente affievolito – spiega Alessandro Artini, presidente regionale di ANP –. Oggi è sempre più difficile coinvolgere realmente genitori, docenti e studenti nell’organizzazione della vita della scuola. Da tempo si avverte la necessità di una revisione profonda della normativa: occorre ripristinare un nuovo patto educativo tra docenti e genitori, al cui interno i giovani possano ricostruire la loro fiducia nelle istituzioni scolastiche”.

Nella mattina di venerdì 16 febbraio il filo conduttore dei lavori sarà La didattica a fronte del disagio giovanile: tra promozioni facili e dispersione. Interverranno Gustavo Pietropolli Charmet (psichiatra e psicoterapeuta), Paola Mastrocola (docente e scrittrice), Anna Arcari (psicologa e psicoterapeuta), Luca Ricolfi (sociologo e politologo), Daniela Lucangeli (Docente di Psicologia), Luigi Zoja (psicanalista e sociologo). A seguire, dalle 15.30 si discuterà di Governance delle scuole a quasi mezzo secolo dal varo dei decreti delegati: la perdita di qualità del servizio, con il punto di vista di Roger Abravanel (ingegnere e saggista), Antonino Petrolino (dirigente scolastico, membro di TreeLLLe), Gianna Fregonara, esperta di scuola del Corriere della Sera e con la Presidente di Indire Cristina Grieco.

Sul tema della terza sessione, Le politiche scolastiche: prospettive di cambiamento dopo gli interventi del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Antonio Sangermano e del Direttore del Censis Massimiliano Valerii, si terrà una tavola rotonda moderata da Gianna Fragonara a cui parteciperanno Paola Frassinetti (FdI), Simona Malpezzi (PD), Mario Pittoni (Lega), Gabriele Toccafondi (IV), Maria Pia Bucchioni (Azione), Valentina Aprea (FI), seguita da un question time con alcuni dirigenti scolastici toscani.

“Ancora oggi, dopo mezzo secolo… La riforma im/possibile dei decreti delegati del 1974”, a cura di ANP Toscana, Firenze, 16 e 17 febbraio 2024, Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, ore 9-18.30.

Questo il programma completo di venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2024

ore 9.00–9.20 Presentazione del convegno: Alessandro Artini ANP

Saluto dell’Assessora all’educazione, welfare e immigrazione del Comune di Firenze Sara Funaro

Saluto del Presidente nazionale ANP Antonello Giannelli

ore 9.20–9.50 Saluto del Direttore Regionale per la Toscana dott. Ernesto Pellecchia e delle autorità

PRIMA SESSIONE

ore 9.50–13.30 La didattica a fronte del disagio giovanile: tra promozioni facili e dispersione

ore 9.50–10.10 Presiedono Anna Corallo e Claudio Calcinai (Associazione Alesia2007)

Interventi previsti:

ore 10.10–10.40 Gustavo Pietropolli Charmet (psichiatra e psicoterapeuta): “Gli adolescenti alle prese con il significato simbolico e istituzionale della scuola”

ore 10.40–11.05 Paola Mastrocola (docente e scrittrice): “Il disagio degli insegnanti”

ore 11.05–11.30 Anna Arcari (psicologa e psicoterapeuta): “La rete pensante: per una nuova alleanza educativa tra adulti”

ore 11.30–11.50 Pausa caffè

ore 11.50–12.20 Luca Ricolfi (sociologo e politologo): “Disagio giovanile?”

ore 12.20–12.50 Daniela Lucangeli (Docente di Psicologia): “La fragilità di bambini e ragazzi a scuola: una lezione leggera sull’emozione di apprendere”

ore 12.50–13.20 Luigi Zoja (psicanalista e sociologo): “Il disagio dell’intimità. Origini e attualità del recesso sessuale”

ore 13.20–13.30 Conclusione sessione: Anna Corallo e Claudio Calcinai (Associazione Alesia2007)

ore 13.30–15.30 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE

ore 15.30–18.30 La governance delle scuole a quasi mezzo secolo dal varo dei decreti delegati: la perdita di qualità del servizio

ore 15.30–15.40 Presiede Andrea Marchetti (DS)

Interventi previsti:

ore 15.40–16.10 Roger Abravanel (ingegnere e saggista): “Presidi sceriffi o leader?”

ore 16.10–16.35 Antonino Petrolino (DS, TreeLLLe): “Cinquant’anni dopo: alla ricerca di un’identità smarrita”

ore 16.35–17.00 Gianna Fregonara (giornalista): “Di chi è la scuola? Dai decreti delegati alla meritocrazia: lo spazio degli studenti”

ore 17.00–17.20 Pausa caffè

ore 17.20–17.45 Cristina Grieco (Presidente Indire): “La governance nella scuola: leva strategica per l’innovazione dell’educazione del futuro”

ore 17.45–18.20 Breve dibattito tra Alessandro Artini (DS) e Giorgio Ragazzini (Docente ed esponente del “Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità”) moderato da Valerio Vagnoli (DS): “La scuola può essere esigente?”

ore 18.20–18.30 Conclusione sessione: Andrea Marchetti (DS)

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

TERZA SESSIONE

ore 9.00–13.30 Le politiche scolastiche: prospettive di cambiamento

ore 9.00–9.10 Presiede Giuliana Ficini (DS)

ore 9.10–9.35 Francesca Lascialfari (DS) intervista Antonio Sangermano (Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

ore 9.35–10.00 Massimiliano Valerii (Direttore Censis): “La questione scolastica nel paese dei sonnambuli”

ore 10.00–11.20 Tavola rotonda sulle politiche scolastiche

Modera la giornalista Gianna Fregonara (Corriere della Sera)

Interventi dei rappresentanti delle forze politiche: Sottosegretario all’Istruzione, Sen. Paola Frassinetti (FdI); On. Simona Malpezzi (PD); Sen. Mario Pittoni (Lega); On. Gabriele Toccafondi (IV); dott.ssa Maria Pia Bucchioni (Azione); On. Valentina Aprea (FI).

ore 11.20–11.40 Pausa caffè

ore 11.40–12.40 Interventi, domande e interlocuzioni con i rappresentanti delle forze politiche: Andrea Marchetti (DS), Luca Guerranti (DS), Elisabetta Pastacaldi (Ds), Giuliana Ficini (già DS), Cecilia Martinelli (DS), Valeria Alberti (DS), Gianni Camici (DS), Anna Tiseo (DS).

ore 12.40–12.50 Conclusione sessione: Giuliana Ficini (DS)

ore 12.50–13.15 Chiusura del convegno: interventi conclusivi degli organizzatori

Intermezzi musicali al mandolino a cura del M° Tiziano Palladino.