“Light Mood” di Corsini a Livorno, inaugurazione rinviata

A giovedì 7 gennaio per maltempo

Livorno, 28 dicembre 2020 – Causa maltempo è rinviata a giovedì 7 gennaio, alle ore 17.30, in piazza del Luogo Pio, l'inaugurazione dell'installazione “Light Mood” di Vittorio Corsini, che era prevista per oggi lunedì 28 dicembre.

Light Mood è una installazione luminosa visibile dall'esterno, che cambia colore ogni 15 minuti, sulla base dei sentimenti che gli italiani esprimono su Twitter, e che è visibile per ora solo in via sperimentale nello spazio Lanterna del Museo della Città di Livorno.