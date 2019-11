Life Beyond Tourism: Simposio internazionale a Firenze nel marzo 2020

Dal 13 al 15 marzo prossimi il cuore della città vecchia si trasformerà in una nuova Agorà per favorire il dialogo fra culture e presentare il saper fare tipico di ogni luogo

Da sempre, Firenze è patria di idee, luogo d’incontro di culture e la rappresentazione perfetta del saper fare italiano nel mondo. Non c’è da stupirsi che proprio qui sia nato l’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism che vuole promuovere Incontri, Comunicazione, Conoscenza, Conservazione, Economia.

Una missione che, ogni anno, si concretizza nel Simposio Internazionale, che quest’anno si terrà dal 13 al 15 marzo 2020 e sarà dedicato a temi centrali del Manifesto Life Beyond Tourism®: la costruzione di Pace attraverso il Patrimonio e il cambiamento attraverso il viaggio per il dialogo, in occasione della XXII Assemblea Generale degli esperti della Fondazione Romualdo Del Bianco.

L’evento è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, organizzato dal Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue, con il coordinamento scientifico dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism e il sostegno dei Main Sponsor Centro Studi e Incontri Internazionali, Fondazione Romualdo Del Bianco, Centro Congressi al Duomo.

L'incontro annuale del 2020 si trasformerà da Simposio in un Forum incentrato su aspetti economici, socio-culturali, ambientali dello sviluppo sostenibile insieme all'interpretazione e alla comunicazione di luoghi diversi con le loro espressioni culturali (artigianato, produzione tradizionale ecc.). Nello specifico, si terranno:

XXII Assemblea Generale con gli esperti della Fondazione Romualdo del Bianco

Simposio Scientifico “Building Peace through Heritage”

International Life Beyond Tourism Showcase

Premiazione finale del contest fotografico “Heritage for Planet Earth”

Mostra delle espressioni culturali dell’Azerbaijan, paese ospite ufficiale

Eventi culturali collaterali

Tre giornate che rappresentano un’opportunità unica per scoprire le culture del mondo nel cuore di Firenze e riscoprire le espressioni del territorio “rinascendo” nel rispetto della terra e delle tradizioni. Un percorso di trasformazione che viene ben rappresentato anche dallo Showcase Internazionale: gli artigiani, infatti, utilizzano materie prime del territorio e le trasformano in pezzi unici che diventano ambasciatori nel mondo della loro cultura. Esattamente come Firenze che, ospitando le delegazioni mondiali, diventa cassa di risonanza dell’Italia e delle sue aziende nel Mondo.



Dal Mondo a Firenze: numerosi relatori dei 111 paesi della rete Life Beyond Tourism nei 5 continenti si incontreranno nelle 3 giornate a Firenze, portando visioni, esperienze e testimonianze. Un'occasione unica di accrescimento, ma anche per fare rete e avviare relazioni internazionali culturali e commerciali.

Da Firenze al mondo: l’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism, il Movimento e il Centro Studi e Incontri Internazionali portano nel mondo una concezione etica e dei valori fondamentali in questo momento storico, di cui l’Italia e Firenze sono naturale rappresentazione, proprio per la loro essenza: partire dal territorio e dalla salvaguardia del Patrimonio per promuovere l’economia diffondendo su scala globale la creatività e l’inventiva degli artigiani e delle aziende che sono parte attiva e rappresentativa di ciascun territorio e valorizzare le tradizioni profonde in un ambiente culturale e internazionale.

“Ora dobbiamo cambiare la nostra prospettiva, il nostro punto di vista nel più breve tempo possibile e non farlo per le generazioni future ma già per noi stessi - come affermato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon nel Rapporto di sintesi sull'agenda post 2015 - Trasformazione è la nostra parola d'ordine. In questo momento siamo chiamati a guidare e ad agire con coraggio. Siamo chiamati ad abbracciare il cambiamento. Cambiamento nelle nostre società. Cambiamenti nella gestione delle nostre economie. Cambiamenti nelle nostre relazioni con il nostro unico e solo Pianeta."

Un contributo a questo necessario cambiamento è dato dal patrimonio culturale e dalla cultura contemporanea locale con le sue espressioni culturali e conoscenze tradizionali che sono spesso molto più legate all'ambiente poiché i popoli vivevano in una cooperazione molto più intelligente e a lungo termine con la natura. In questa prospettiva il viaggio è una grande opportunità per la sopravvivenza e la crescita del pianeta e della comunità internazionale in una convivenza pacifica. Con il ruolo determinante delle Istituzioni nella gestione del territorio, nella conservazione e valorizzazione del Patrimonio e nella diffusione di conoscenza che trovano nella rete del Movimento Life Beyond Tourism un valido strumento di visibilità e una occasione di crescita all’insegna di un modello di progresso internazionale.

Una missione che si concretizza anche nell’azione di comunicazione rivolta in particolar modo ai giovani e sviluppata attraverso il Premio Internazionale “Life Beyond Tourism Leonardo da Vinci” e il concorso fotografico “Heritage for Planet Earth” di cui si svolgerà la premiazione in chiusura dell’evento.

Esperti e curiosi, universitari e imprenditori, viaggiatori dei luoghi e dell’anima, Istituzioni, aziende e piccoli artigiani: una partecipazione interessante per tutti, fondamentale per la crescita della propria attività, che consente di affacciarsi al mercato estero con facilità potendo contare sul supporto della condivisione nell’ampia rete e la condivisione di istituzioni governative e non tra cui UNESCO, UNWTO, ICOMOS, IUCN, ICOM.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nella pagina dedicata sul sito www.lifebeyondtourism.org dove è possibile trovare anche le modalità di Iscrizione e le istruzioni per la partecipazione allo Showcase come artigiani, aziende e Istituzioni e per assistere come pubblico ai lavori del Forum.L’evento è raccontato sui canali social: pagina Facebook, canale YouTube, profilo Linkedin e Twitter.