"Libri laterali", diretta FB con il professor Bucciardini

L'iniziativa promossa dal Circolo Vie Nuove ogni giovedì alle 17

Già dalla fine di marzo 2020, vista anche l'indispensabile necessità di avvicinarsi ad una "buona" lettura in questo periodo di forzato isolamento sociale, il Circolo "Vie Nuove" si è fatto promotore di un' iniziativa di Leonardo Bucciardini dal titolo "Libri Laterali".

Bucciardini, professore di Letteratura italiana presso il Liceo N.Machiavelli di Firenze, attraverso una rubrica settimanale (in diretta ogni giovedì alle ore 17 sulle pagine facebook del Circolo Vie Nuove), dedicata a quei libri e a quegli autori meno noti, ma non per questo meno importanti, prova a regalarci non solo una serie di semplici suggerimenti di lettura, ma apre dei veri e propri focus su quella che potremmo definire "una Letteratura a parte", che sottolinea le difficoltà del mercato editoriale, ed in alcuni casi anche la sua miopia, nel riuscire a dare la giusta visibilità ad opere davvero meritevoli, in alcuni casi dei veri e propri capolavori sconosciuti o dimenticati anche a causa del mutare nel tempo delle leggi del mercato editoriale.



Ed ecco che riappaiono lavori di premi Pulitzer andati fuori catalogo;

opere che sono passate pressoché ignorate dal popolo dei lettori perché

non adeguatamente supportate dalle case editrici, o pubblicate nel

periodo sbagliato. In Italia si legge poco, questo ormai è cosa nota, e

proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale del libro, i

dati sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2018 in Italia, solo 4 persone

su 10 hanno letto almeno 1 libro in un anno intero, ed ovviamente la

stragrande maggioranza di loro sono donne.



"Libri Laterali", ogni giovedì alle ore 17.00, è in diretta sulle pagine facebook del Circolo Vie Nuove di Firenze. La rubrica proseguirà regolarmente nelle prossime settimane.

Per info vienuove@vienuove.it