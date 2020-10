Libri: la blockchain per le imprese, opportunità da cogliere

Webinar per la presentazione del lavoro di Mauro Bellini domani, martedì 13 ottobre alle 17:00, al Consiglio regionale della Toscana

Firenze - Quinto appuntamento del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca 2019-2020, con la presentazione del volume di Mauro Bellini, La blockchain per le imprese. Come prepararsi alla nuova "internet del valore" (Tecniche Nuove, 2019), che sarà presentato domani, martedì 13 ottobre 2020 alle 17, in modalità telematica.

L’analisi di Bellini, che spazia dagli aspetti sociali a quelli economici e finanziari della blockchain, rivoluzione tecnologica paragonabile all’arrivo di internet, accompagna a conoscere questo nuovo scenario, opportunità di sviluppo e miglioramento per imprese e amministrazioni pubbliche.

Gli interventi – moderati da Fernanda Faini, giurista – saranno affidati a Mauro Bellini, autore e direttore di Blockchain4Innovation; Filippo Zatti, docente di diritto dell’economia e direttore di BABEL Blockchains and Artificial Intelligence for Business, Economics and Law, Università di Firenze; Massimiliano Nicotra, avvocato e membro del consiglio direttivo del Blockchain Education Network Italia.

Ancora uno spunto: perché un’azienda dovrebbe oggi considerare le possibilità della blockchain? Perché non è solo una tecnologia, ma è anche un paradigma, un nuovo modo di interpretare le relazioni e le transazioni, non solo economiche, tra soggetti, imprese, organizzazioni, pubbliche amministrazioni.

Il webinar si potrà seguire dalla pagina Facebook e dal canale YouTube del Consiglio regionale della Toscana.