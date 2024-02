Libretti e Buoni Fruttiferi Postali, andamento ok

Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti in tutta Italia; in particolare in Toscana sono stati sottoscritti 1.523.648 Libretti e 2.189.505 Buoni postali fruttiferi, strumenti che si confermano tra le soluzioni di risparmio più affidabili per i cittadini.

In provincia di Firenze, sono attivati oltre 350.000 libretti e 500.000 buoni postali fruttiferi.

Tutte le offerte sono attivabili in uno degli 166 uffici postali della provincia di Firenze, dal sito poste.it e dall’app BancoPosta. L’accantonamento minimo è di 1.000€ incrementabile per multipli di 50€.

I Buoni Fruttiferi Postali non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, salvo gli oneri fiscali, garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. È possibile, inoltre, investire piccole somme. La ritenuta fiscale è del 12,50% e i Buoni sono esenti da imposta di successione e sono sottoscrivibili negli uffici postali e online, attraverso il sito poste.it e l’app BancoPosta.

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti garantiti dallo Stato Italiano, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane.