Libera Toscana: don Andrea Bigalli conclude il suo mandato

Dopo quindici anni alla guida di Libera Toscana, Andrea Bigalli conclude il suo mandato come referenteregionale dell'associazione, lasciando un'eredità profonda fatta di impegno civile, dialogo e crescita collettiva.

"In questi anni - si legge in una nota - Libera Toscana ha consolidato la propria presenza sul territorio, rafforzando la rete delle associazioni, delle scuole, degli enti locali e dei cittadini impegnati nella promozione della giustizia sociale, della partecipazione democratica e nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Un percorso che ha visto in Andrea Bigalli una guida autorevole, capace di coniugare competenza, sensibilità umana e una straordinaria capacità di ascolto.

Attivo nel coordinamento dal 2005, la sua direzione è stata caratterizzata dalla convinzione che la lotta alle mafie non possa limitarsi alla denuncia, ma debba tradursi ogni giorno nella costruzione di comunità più giuste, consapevoli e solidali, e che il contrasto alla criminalità organizzata debba essere condotto anche sul piano culturale, prima ancora che repressivo.

Con la profondità del suo pensiero, la sua vasta cultura e la capacità di leggere la complessità del presente, Andrea ha rappresentato un punto di riferimento non solo per Libera, ma per l'intero mondo dell'impegno civile toscano.In questi quindici anni ha accompagnato centinaia di volontarie e volontari, sostenuto la nascita di nuovi presìdi, costruito relazioni con istituzioni, università, realtà sociali ed ecclesiali, contribuendo a rendere la Toscana un territorio sempre più attento ai temi della giustizia sociale, della memoria delle vittime innocenti delle mafie e della responsabilità collettiva.

A rendere speciale il suo servizio - prosegue Libera - non sono state soltanto le competenze e la riconosciuta autorevolezza, ma anche le qualità umane che hanno contraddistinto ogni suo passo: la generosità, la disponibilità all'incontro, la capacità di accogliere le persone e di farle sentire parte di un progetto comune.

A nome della rete di Libera Toscana, desideriamo esprimere ad Andrea Bigalli la più sincera gratitudine per il cammino condiviso, per la dedizione e per la passione con cui ha interpretato questo ruolo. Il suo contributo continuerà a rappresentare un patrimonio prezioso per l'associazione e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di condividere con lui questo percorso.

Il termine del suo mandato non rappresenta la conclusione di un impegno: Andrea rimarrà in segreteria come responsabile del Centro Studi e con il ruolo di garante di Libera Toscana.

A settembre Libera Toscana si riunirà nella propria assemblea annuale, alla quale sono invitati tutti itesserati e le associazioni della rete territoriale: un'occasione che sarà anche il momento per ringraziare collettivamente e di persona Andrea per il cammino svolto insieme in questi anni.

Grazie, Andrea, per aver indicato la strada con intelligenza, umanità e coraggio".