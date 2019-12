Letterina di Natale con video: il tifoso esprima il desiderio e… Auguri!

​Il video di Cesarini e soci è occasione utile per gli auguri di Nove da Firenze alla società, ai tifosi, ai giornalisti e a tutto il "pianeta Robur"

L'INIZIATIVA DELLA ROBUR SIENA — Un video per fare gli auguri: in modo ironico, simpatico e divertente. Lo pubblica il Siena consolidando una tradizione. Nove da Firenze coglie, è il caso di dire, la palla al balzo per rivolgere i migliori auguri a tutti quelli che, tifosi bianconeri, vivono la passione più bella del mondo: quella del calcio. Sono gli stessi che hanno il privilegio di guardare la propria squadra al Franchi nella città del Palio, nella città di Santa Caterina. Scusate se è poco.

Sacro e profano. Chi tiene alla Robur vive l’atmosfera magica di tutto un ambiente: lo fa da componente della società, presidente in testa, da tifoso, da giornalista, da commentatore. Un solo elemento comune: la passione per quella sfera che rotola che passa da piede a piede, da testa a testa per poi gonfiare la rete.

Il problema è che non sempre la rete che si gonfia è quella che vorremmo! Ma ora non è il caso di sottilizzare. E’ Natale.

La presidente, sempre nel video, augura e si augura: “tante soddisfazioni”. Mister Dal Canto fa quasi una richiesta: “ritroviamoci con più entusiasmo di prima”. Il capitano D’Ambrosio ringrazia i tifosi “che ci sostengono sempre”. Chiusura riservata a Cesarini che, come nella foto, saluta militarmente con cappello da Babbo Natale.

Oggi è tutto concesso. Siamo alla vigilia. Tra poche ore celebreremo qualcosa di importante.

Auguri a voi dunque che leggete di calcio, che lo giocate, che parlate di gol, che commentate. Auguri a voi che criticate, che apprezzate, che sognate. A voi seri, ironici, equilibrati, folli. A voi che, mangiando il panettone, siamo sicuri, darete un’occhiata al web alla ricerca dell’ultima news di mercato. Perché, in questi giorni, almeno un po’, tutto questo vi mancherà.

Auguri a voi, tifosi. Buon Natale.

il video integrale è scaricabile su https://www.youtube.com/watch?v=sTtqD9zmhFM