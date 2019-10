Leopolda 10: le prime foto dei renziani in coda fin dalle 16

foto A. Patruno

Alle 19,30 l'aperitivo di benvenuto, il via ai lavori dei tavoli sarà alle 21,30. Sabato giornata "piena", domenica le conclusioni del leader di Italia Viva. Diretta su Rtv38. Renzi ha inaugurato la mostra su Tiberio Barchielli, suo fotografo personale morto l'anno scorso: "Sarà la Leopolda più partecipata"

FOTOGRAFIE. Sono le 16 e mancano ancora 3 ore e mezza all'aperitivo di avvio della Leopolda 10, fissato alle 19.30 (i lavori veri e propri dei tavoli inizieranno verso le 21,30).

Ai cancelli dell'ex stazione di Porta al Prato sono già molte decine, forse oltre duecento le persone in attesa di entrare, sorvegliate dalle forze dell'ordine.

C'è grande attesa per questa Leopolda 2019, la prima di Renzi fuori dal Pd e leader del nuovo partito Italia Viva.

L'unica giornata piena, con sessioni di mattina, pomeriggio e sera sarà quella di domani sabato 19 ottobre mentre il discorso conclusivo e programmatico di Renzi sarà domenica, quando sarà anche svelato il simbolo della nuova creatura renziana.

Tutta la Leopolda 10 sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di Rtv38, canale 15 del digitale terrestre.

Renzi ha inaugurato una mostra su Tiberio Barchielli, suo fotografo personale deceduto l'anno scorso. A margine, ha detto che sarà "la Leopolda più partecipata di sempre". Il titolo scelto è 'Italia 2029' e l'obiettivo "è raccontare come sarà l'Italia fra 10 anni, perché questo è il decennale" della manifestazione. Renzi glissa sull'invito del governatore Rossi rivolto agli iscritti al Pd a disertare la Leopolda: "Non farei polemiche su niente. Stasera viene il sindaco di Firenze che è dirigente e iscritto del Pd".