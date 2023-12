L’energia del Gospel per il Natale toscano

The Gospel Night 2021

Venerdì 22 Dicembre alle ore 21,15 a Firenze nella Chiesa di Ognissanti andrà in scena “Accendi la tua Luce”, il concerto Gospel a cura del Light Gospel Choir dedicato all’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore.

L’evento, organizzato dall’Associazione Borgognissanti, sarà uno spettacolo pieno di ritmo, energia e passione, finalizzato a raccogliere fondi per il progetto Over 70, dedicato agli anziani malati di tumore.

Il coro, diretto da Letizia Dei, eseguirà un repertorio dei più noti della musica gospel che scalderà i cuori del pubblico in un crescendo di emozione. Kagliostro presenterà la serata mentre ospite speciale sarà la cantante britannica Carla Jane, una delle voci gospel più belle di Inghilterra. Ingresso a offerta libera.

Appuntamento speciale a Torrita di Siena con il Toscana Gospel Festival. Venerdì 22 dicembre, con inizio alle ore 21:15, il Teatro degli Oscuri ospiterà la corale “Serenity Singers”. L’evento è realizzato a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Compagnia Teatro Giovani Torrita con il sostegno del Comune di Torrita di Siena.

Il gruppo, proveniente da Baltimora, è stato fondato dalle due sorelle Veronica “Vonnie” Martinez e Vanessa “Bird” Woods provenienti da una famiglia con un forte background cristiano. Dopo gli inizi nella corale "New Saint Mark Baptist Church Choir" le due sorelle formano un duo vocale conosciuto come "Dynanettes" al quale si aggiunge in un secondo tempo la voce del Minister Pamela V. Jackson. È proprio con questa formazione a trio che “Serenity Singers” cominciano a girare gli USA e ad esibirsi al fianco di artisti come Yolanda Adams, Kirk Franklin, Marvin Sapp e molti altri, partecipando anche a svariati lavori discografici.

Dopo aver condiviso il palco con John Legend, Mavis Staples, solo per citarne alcuni, Serenity Singers hanno vinto il 1° premio come miglior gruppo vocale femminile del 2014 agli Prayzefactor Awards di Atlanta in Georgia. Con uno spettacolo condito di ottime armonie e arrangiamenti musicali le Serenity Singers ritornano in tour dopo lo strepitoso successo del 2015 e 2016, questa volta in formazione a sei elementi con una nuova line up per uno spettacolo ancora più coinvolgente ed emozionante.

Appuntamento venerdì 22 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto per l'ottava edizione di “The Gospel Night”, il Concerto Gospel di Natale organizzato dalla Fondazione Il Sole per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità e raccogliere fondi per sostenere l'attività giornaliera della fondazione.

La splendida Ginger Brew sarà nuovamente la protagonista dell’evento; già nel 2015 infatti Ginger Brew aveva conquistato il pubblico della "Notte Gospel" grossetana. Dotata di un timbro caldo e di una potente presenza scenica, conosciuta al grande pubblico come corista storica di Paolo Conte, Ginger Brew sarà la special guest del coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini.

Il concerto comprenderà i classici della musica gospel e spiritual (Oh, Happy Day, When the Saints go marchin’ in, Down by the Riverside...), canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World e alcuni gospel originali. Non mancheranno ovviamente carols e evergreen natalizi, per un crescendo musicale capace di trasmettere il significato autentico della musica gospel e spiritual e di coinvolgere coro e pubblico in un unico canto.

Un giorno di festa nel segno del Toscana Gospel Festival. Martedì 26 dicembre la storica manifestazione Toscana, giunta quest’anno alla XXVII edizione, si sposterà tra i borghi dell’aretino con due appuntamenti tra Valdiberina e Val di Chiana. Protagonista di entrambi gli eventi sarà la corale The Florida Fellowship Gospel Superchoir per la prima volta in Europa e nel novero dei prestigiosi gruppi presenti al Festival.

Alle ore 16:30 The Florida Fellowship Gospel Superchoir si esibirà presso il Teatro dei Ricomposti di Anghiari. A seguire la corale raggiungerà Marciano della Chiana per l’appuntamento presso la Torre con inizio alle ore 21:15. L’evento presso la Torre sarà impreziosito dalla presenza del Revolution Gospel Choir di Prato diretto da Leandro Morganti che aprirà il concerto. Gli eventi sono realizzati a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Pro Loco di Anghiari con il sostegno del Comune di Anghiari per l’evento al Teatro dei Ricomposti e con il sostegno del Comune di Marciano della Chiana per l’evento presso la Torre.