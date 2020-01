Leggere di più a Prato: buoni propositi per il 2020

A grande richiesta la Biblioteca Lazzerini proroga la promozione natalizia sul prestito

Gennaio, puntualmente, si apre con la sfida di rispettare una lista di buoni propositi per il nuovo anno. Ci si propone di andare in palestra, di vivere una vita più sana, di viaggiare. Ma anche di leggere di più e perché no, di guardare quei film imperdibili che non si può non aver visto almeno una volta nella vita.

Sulla scia del successo della promozione natalizia e a grande richiesta, la Biblioteca Lazzerini proroga fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di prendere in prestito fino a 20 materiali tra libri, film e audiolibri, anziché gli 11 previsti da regolamento.

L’occasione giusta per tutti gli utenti di iniziare questo 2020 con il piede giusto e proprio con il numero 20 per fare il pieno di cultura.

Intanto per tutti quei lettori appassionati che hanno voglia di incontrarsi e condividere il piacere di un bel libro, a gennaio continua lI Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della Lazzerini aperto a tutti. Protagonista del nuovo incontro in programma giovedì 16 gennaio alle 21 sarà il romanzo “La versione di Barney”, capolavoro indiscusso di Mordecai Richler. Una lettura divertente intorno all’indimenticabile, cinico e beffardo personaggio di Barney Panofsky, che approdato a una tarda età, impugna la penna per difendersi dall’accusa di omicidio e da altre calunnie non meno incresciose diffuse sul suo conto. Così Barney ripercorre la sua vita allegramente dissipata e profondamente scorretta, regalando al lettore una delle storie più divertenti che siano mia state raccontate.

La partecipazione al gruppo di lettura ‘Il Salotto del giovedì’ è libera, gratuita e aperta a tutti. È possibile anche prendere parte ad un solo incontro. Gli incontri si svolgono un giovedì al mese alle ore 21 e la discussione verte ogni volta sul libro in programma . Il programma completo è online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it e sulla pagina Facebook della Lazzerini.

Informazioni:

Biblioteca comunale Lazzerini

Tel. 0574 1837800

www.bibliotecalazzerini.prato.it facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato