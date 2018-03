Legge Basaglia: gli eventi per celebrare il 40° anniversario della chiusura dei manicomi

Domenica 18 marzo a San Salvi performance conclusiva di uno stage teatrale sulla contenzione

Ecco alcune iniziative per celebrare i 40 anni dalla promulgazione della legge 180 del 1978, meglio conosciuta come Legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, dal nome dello psichiatra che per primo avanzò la rivoluzionaria proposta.

Nella stagione La libertà è terapeutica che i Chille de la balanza, dedicano al 40° della Legge Basaglia, domenica 18 marzo alle ore 21 San Salvi ospita “E tu slegalo subito”, una breve performance realizzata a conclusione di uno stage teatrale sulla contenzione prodotto dai Chille de la balanza all’interno del progetto “Il manicomio invisibile” a cura dei Collettivi Codice Rosso e Laboratorio 15. “E tu slegalo subito” è un percorso teatrale per acquisire la conoscenza di sé e la consapevolezza del proprio essere intorno ad un tema di forte valenza sociale come il superamento della contenzione, purtroppo ancor oggi presente in alcuni Servizi di prevenzione diagnosi e cura e altre realtà (case riposo…). Lo stage e la performance finale si basano sia sull’omonimo testo di Giovanna Del Giudice - partendo da quel tragico 22 giugno 2006, quando Giuseppe Casu morì nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Cagliari, dopo essere stato legato al letto, braccia e gambe, per sette giorni di seguito! - che sul piccolo libro di Alice Banfi “Tanto scappo lo stesso”, che narra le vicissitudini di una giovane donna sottoposta ad un terribile ed invasivo Trattamento sanitario obbligatorio in un reparto psichiatrico nel Nord. I 13 giovani partecipanti allo stage – tutti studenti universitari di medicina, psicologia, psichiatria, dams e belle arti - sono stati totalmente isolati dal resto del mondo (senza telefonini, orologi, computer…), per due giorni, vivendo insieme una esperienza sull’incontro, sulla respirazione, sulla consapevolezza dei sensi. Il percorso di formazione teatrale, particolarmente invasivo da un punto di vista sia fisico che emotivo, ha avuto l’obiettivo di far ritrovare l’origine, la prima volta, la creazione attraverso un lavoro di sottrazione in una ricerca di compresenza-equilibrio-contrasto tra solitudine e coinvolgimento, corpo e voce, parola e anima, dolore e piacere, ripetizione e differenza nello scorrere del giorno. Gli esercizi e i giochi proposti dai Chille, rivolti anche al ritrovamento del doppio e dell’oscuro che c’è all’interno di ognuno di noi nel rapporto con e soprattutto contro l’Altro e all’eliminazione di tutti gli ostacoli ad una libera espressione, hanno avuto riferimento teorico nel teatro della crudeltà di Antonin Artaud, dove il termine crudeltà è da intendersi nel senso di rigore e necessità dell’agire da parte dell’Attore, finalmente creatore e non più semplice esecutore e ri-produttore di emozioni. L’ingresso alla performance è libero, ma essendo i posti limitatissimi, la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: 055 6236195, whatsapp 335 6270739, mail info@chille.it.

Da segnalare gli appuntamenti a Prato. Il 7 aprile il torneo di rugby integrato al Chersoni di Iolo e l'amichevole tra le selezioni delle Accademie di rugby di Italia ed Inghilterra, il Gran Prato prodotto il 12 maggio da 11 panifici pratesi nel giorno della promulgazione della Legge Basaglia, la " cena con Basaglia" da Uscio e Bottega il 25 maggio, il percorso di trekking attraverso l'Appennino a giugno a cura della Cooperativa Alice e il 6 giugno alle 21 presso Fuori di Pizza “ Incontro alla Rovescia: Raccontare la fabbrica del Cambiamento. O almeno provarci” con il dr. Peppe Dell’Acqua, ex Direttore Ospedale Psichiatrico di Trieste e Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica di RAI 2 Caterpillar. Il programma, già iniziato a fine gennaio tra gli studenti con "Basaglia a scuola" gestito dalla Cooperativa Alice, spazia dagli incontri di approfondimento allo sport, alla gastronomia e al cinema. Eccolo:

mercoledì 28 marzo al Liceo Livi si terrà l'incontro con gli studenti sul progetto “Cittadini del Mondo – Passaggio in India: la promozione della salute mentale attraverso la valorizzazione della diversità”. L'incontro si ripeterà il 2 maggio alle medie Fermi e Cironi.

Entro il mese di marzo si terrà invece l'incontro al Pin con Provincia, Comune, associazioni di volontariato e Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Fino a maggio la coop. Alice propone“ Basaglia a Scuola” : un gruppo di utenti del Dipartimento Salute mentale e di alunni della scuola Sandro Pertini di Vernio, sotto la guida della d.ssa Debora Pizzicori, svolgeranno attività di educazione motoria. Inoltre all'elementare Leonardo da Vinci di Vergaio è in corso fino a maggio CiaKairos: laboratorio di produzione video con le quinte classi.

La mattina del 7 aprile al Campo Chersoni il torneo di rugby integrato “Chi se ne immischia: l’altra metà della meta” , con squadre formate da operatori e utenti del Dipartimento di Salute Mentale. Nel pomeriggio l'i ncontro amichevole internazionale fra Accademia Rugby Italia e Accademia Rugby Inghilterra. Sempre il 7 aprile alle 13 all'Arciconfraternita della Misericordia in via Galcianese la scuola alcologica di secondo modulo, tenuta dal Dr. Giuseppe Corlito su Alcologia e Salute Mentale: Hudolin e Basaglia, in collaborazione con l’ACAT Pratese – Associazione Club Alcologici Territoriali, nell’ambito del Mese di prevenzione dei problemi Alcol correlati.

Dal 10 al 21 aprile la mostra fotografica presso lo spazio Valentini sul progetto India 2017. Il 20 aprile nel Salone Consiliare del Comune la festa del progetto "Cittadini del Mondo – Passaggio in India 2017” con la tavola rotonda e la presentazione del video “Cooperando, oltre ogni confine” del regista Ivan D’Ali. Dal 21 aprile al 5 maggio presso la Biblioteca Lazzerini la mostra fotografica “ 40 di 180 – Racconti di persistenze manicomiali”.

Il 5 maggio sempre alla Lazzerini la presentazione del libro “Anime di Cartapesta” di Giacomo Doni. Seguirà, in collaborazione con la Fondazione Basaglia , la proiezione del documentario “Padiglione 25” del regista Massimiliano Carboni. Il 12 e 13 maggio nel giorno di ricorrenza del 40° anniversario della promulgazione della legge 180, 11 panificatori di Prato produrranno “Il Pane Gran Prato per la Salute Mentale” e contestualmente verrà distribuita una cartolina con un messaggio di Franco Basaglia sulla salute mentale. Il 24 maggio alle 21 al Teatro Nuovo Magnolfi, la performance teatrale di Arianna Safonov con la presentazione del libro ”Storie di matti”. Il 25 maggio alle 20 presso Uscio e Bottega in via Santa Trinita “ A Cena con Franco Basaglia”, incontro enogastronomico con la follia, seguirà performance musicale.

Il 6 giugno alle 21 presso Fuori di Pizza “ Incontro alla Rovescia: Raccontare la fabbrica del Cambiamento. O almeno provarci.” con il dr. Peppe Dell’Acqua, ex Direttore Ospedale Psichiatrico di Trieste e Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica di RAI 2 Caterpillar. Dall'8 al 10 giugno la Cooperativa Alice e il Comune di Vernio realizzano per il 4° anno consecutivo “L’Appennino Vien giocando” , manifestazione sportivo culturale che affronterà il tema della “Resilienza”. Dal 22 al 30 giugno la terza edizione di “Dalla Terapia alla Terra Pia”, la Francigena di Francesco e dei viandanti della Salute Mentale di Prato, percorso di trekking di 165 Km da Assisi a Rieti.

Dal 1° al 15 settembre presso la biblioteca comunale Lazzerini, per celebrare il decennale del progetto di Cooperazione Sanitaria Internazionale “Cittadini del Mondo – Passaggio in India” la mostra fotografica sulle spedizioni. Il 10 settembre sarà presentato il libro per immagini che documenta i dieci anni dell’esperienza, a cura di Serena Magnini. L'8 settembre il Mayor of Cochin Soumini Jain visiterà Prato e in particolare i Servizi Socio Sanitari. Dall'11 al 15 settembre la 24^ edizione del “Trofeo Aurora International”; Il 13 settembre al Centro per l’Arte Contemporanea Pecci il Convegno internazionale su: “Il pensiero di Franco Basaglia e le nuove prospettive di promozione della salute mentale”.

Ad ottobre presso la Biblioteca Comunale Franco Basaglia di Vaiano la tavola rotonda e rassegna video-fotografica delle esperienze di salute mentale promosse sul territorio pratese, a cura della Cooperativa Alice. Sempre ad ottobre in collaborazione con il Cinema Terminale e l’associazione Pangea verrà allestita la rassegna “Pellicole Strapazzate” , 6 film sul tema della Salute Mentale, con due proiezioni da effettuarsi la mattina per le scuole medie superiori.

Infine a novembre l'11^ edizione del progetto Cittadini del Mondo – Passaggio in India 2018" nel Settlement-Manicomio di Cochin Stato del Kerala, India.