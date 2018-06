Le prossime iniziative della campagna Cities4Europe

Un incontro sul programma Europa Creativa martedì 26 giugno

Il Comune di Firenze ha aderito alla campagna #Cities4Europe - Europe for Citizens che la rete di città Eurocities ha lanciato per il 2018. Scopo della campagna è realizzare iniziative locali che, coinvolgendo direttamente i cittadini, contribuiscano a rafforzare la fiducia fra i cittadini e le istituzioni, incoraggiando così la crescita di un’identità comune a livello europeo.

Karmenu Vella, Commissario europeo per l'Ambiente, ha affermato che garantire che le persone in Europa si sentano ascoltate è vitale non solo per assicurarsi che la futura direzione dell'UE funzioni per i cittadini, ma anche per combattere l'euroscetticismo latente in alcuni stati membri. "Nell'Unione europea, troppe persone sentono di non essere ascoltate. Ciò alimenta il risentimento... Questo deve cambiare e il ruolo delle città in questo cambiamento è centrale. Per me, e per la Commissione europea, il riconoscimento dell'importanza delle città europee è cresciuto e continua a crescere, costruito attorno al concetto di ascolto. Permettere e alimentare decisioni creative attraverso le proposte delle comunità locali è fondamentale".

La campagna è partita ufficialmente il 7 maggio scorso con un flash mob on line di tutte le città aderenti (circa 80), inoltre, Firenze nell’ambito della campagna ha programmato una serie di eventi sul territorio.

Tutte le iniziative sono consultabili al seguente link: https://www.comune.fi.it/pagina/firenze-internazionale/cities4europe

Ecco i prossimi eventi in programma:

- Infoday dedicato al Programma Cultura di Europa Creativa (martedì 26 giugno alle ore 10:30 alle Murate). Marzia Santone, Project Officer del Creative Europe Desk Italia parlerà del futuro di Europa Creativa – compresa la nuova azione preparatoria della Commissione Europea Music Moves Europe – e presenterà la prossima call sui progetti di cooperazione europea.

Presentazione del progetto europeo OnGea. ONline GEAr enhancing Youth Work(mercoledì 27 giugno alle ore 10:00 alle Murate). Il sistema OnGea è una "cassetta degli attrezzi" online open source sviluppata con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle organizzazioni che si occupano di progetti di mobilità e di scambio internazionale. OnGea consente di informare i partecipanti sulle attività dell'organizzazione, di mantenerli costantemente aggiornati e connessi, di esportare facilmente i dati dei partecipanti nel mobility tool del programma Erasmus+.

Nel corso degli eventi i partecipanti potranno anche esprimersi sull'Europa del futuro, compilando un'apposita cartolina. L’obiettivo finale è raccogliere quanti più input possibili per presentarli ai leader locali, nazionali ed europei a Edimburgo, in occasione dell’Assemblea Generale 2018 di EUROCITIES, in programma nei giorni 28-30 novembre.

Le cartoline sono disponibili, oltre che agli eventi in programma e on line (http://cities4europe.eurocities.eu/eu-campaign/index.html#/postcard), anche presso 3 punti fissi in città: lo Sportello Europe Direct delle Murate, la Biblioteca di Scienze Sociali al Polo Universitario di Novoli e la Biblioteca delle Oblate.