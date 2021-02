Le Piantagioni del Caffè inaugura il suo nuovo shop online

L’intera gamma di prodotti della torrefazione sarà disponibile sull’e-shop da lunedì 8 febbraio 2021

Mancava solo la vetrina virtuale con tutti i prodotti a disposizione degli utenti, per completare il nuovo sito di Le Piantagioni del Caffè appena ridisegnato. Da lunedì 8 febbraio 2021 sarà possibile acquistare e ricevere a casa propria, tutti i nuovi prodotti delle linee Specialty People Blends, Di Piantagione e Dirompenti.

I formati sono svariati e spaziano dal caffè in grani, per mantenere intatte tutte le proprietà sensoriali dei caffè pregiati, alle lattine con macinato per moka, fino alle cialde monodose in carta.

Per facilitare la scelta dell’utente, lo shop sarà dotato, oltre che di un filtro per la selezione del formato e del peso, anche di un configuratore che permetterà di selezionare il caffè migliore in base ai propri gusti.

“La nostra rivoluzione per far conoscere il caffè di qualità deve raggiungere il maggior numero di persone possibile, per questo abbiamo lavorato molto sul nuovo shop online e sulla sua fruibilità.” Afferma Prunella Meschini, amministratrice della torrefazione. Ogni caffè è descritto minuziosamente: metodo e luogo di produzione, profilo aromatico e metodi di estrazione consigliati per esaltarne al meglio le caratteristiche.

“Lo scopo è quello di favorire la scoperta e l’assaggio, anche per il cliente meno esperto, che merita trasparenza, salubrità e bontà, per poter bere un caffè di qualità tranquillamente e in modo spensierato. Per questo ci occupiamo di selezionare e tostare caffè che riceviamo dai produttori dopo averli conosciuti e forniamo informazioni chiare su origine e luogo di produzione, metodo di lavorazione e caratteristiche peculiari che ci hanno portato alla scelta di questi caffè.” Conclude Prunella Meschini.