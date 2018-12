Le parole di mister Pioli nel dopo gara di Fiorentina vs Empoli

Soddisfatto per la voglia che abbiamo avuto di restare in partita e di volerla vincere".

Stefano Pioli si è così espresso nella sala stampa dell’Artemio Franchi nel post partita di Fiorentina-Empoli:

“La Fiorentina oggi ha mostrato di avere molta grinta contro l'Empoli, un avversario che stava molto bene. Sono molto soddisfatto per la voglia che abbiamo avuto di restare in partita, di volerla vincere. Parlando di Mirallas posso dire che sono queste le prestazioni che mi aspetto da un giocatore come lui. Per quanto riguarda Dabo, posso dire che ha fatto ha fatto un bellissimo gol ma ha sbagliato alcuni palloni pesanti che non doveva perdere"

"Non saprei dire se la squadra si sia sbloccata tenendo conto del fatto che la mia è una squadra di giovani ma non di irresponsabili. abbiamo passato un momento delicato ma tale momento ci servirà per migliorare. Sono soddisfatto della prestazione di Norgaard, ha sempre lavorato bene e si è fatto trovare pronto.Ci tengo a precisare che è stato Mirallas a chiedermi il cambio. Lafont è un ragazzo giovane e probabilmente diventerà tra i migliori portieri di Europa ma il suo processo di crescita passerà anche attraverso degli errori ".