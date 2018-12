Le parole di mister Iachini in vista di Spal vs Empoli

Mister Iachini la gara di domani sarà una sfida salvezza o solamente una sfida? solamente una sfida

Le parole di Mister Iachini in occasione della conferenza stampa pre-gara in vista di Empoli vs Spal che avrà luogo domani alle ore 15.00 allo stadio Mazza di Ferrara.

“Siamo sulla buona strada, ma la parola d'ordine è: non accontentarsi. . Guai a pensare che abbiamo già capito tutto. La SPAL ha tutte le componenti per essere una squadra giusta nella categoria. Sia in difesa che in mezzo al campo hanno centimetri e forza, questa è una componente che quando giochi in Serie A diventa importante. Quindi occhio all'avversario, non c'è da dormire.

In relazione al modulo si è così espresso:

"Modulo? Io l’ho detto in tempi non sospetti: per me questa squadra può giocare in diversi modi. Poi è chiaro che con tutti i moduli abbiamo margini di crescita. Detto ciò, a me piace che la squadra abbia una sua precisa identità e la porti avanti”.

Parlando della gara si è così espresso: " Lei mi chiede se sarà una sfida salvezza, oppure se sarà solamente una sfida. Io le rispondo che sarà solamente una sfida, una gara come un'altra che richiede tanta attenzione proprio pensando al''avversario che lotta per il nostro stesso obiettivo che è poi è quello del riuscire a mantenere la categoria."