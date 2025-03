Le Note di cuore hanno invaso Firenze

Fotografie di Monica Caleffi

Ieri sera a Palazzo Vecchio, dove Achille Lauro ha entusiasmato il pubblico. Attraverso musica, canzoni e sensibilità. Ma, anche, con una disponibilità fuori dal comune, che ha visto la star della serata concedersi alle foto con gli ospiti fino a tarda ora.

Insieme a lui Cesara Buonamici, splendida conduttrice e madrina della serata, e lo chef due stelle Michelin Max Mascia, che ha incantato i partecipanti con piatti di livello eccellente. Una parata di stelle riunite a sostegno della Fondazione AIRC, per una serata organizzata magistralmente da ENIC Meetings & Events e fortemente voluta da Silvia Costa per raccogliere fondi a favore della prevenzione, diagnosi e cura del cancro, ma anche per diffondere un forte messaggio di sensibilizzazione sull'importanza della ricerca scientifica

Nei prossimi giorni sarà reso noto il ricavato dell’evento, che ha visto inoltre la presenza di Carlo Conti, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della Sindaca di Firenze, Sara Funaro, oltre che di numerose personalità, tra le quali il Presidente della Sezione Toscana di Airc, Raffaello Napoleone, ed il Presidente della Fondazione Crf, Bernabò Bocca.

Fotografie di Monica Caleffi

“Davvero un grande ringraziamento all’Airc - ha detto Achille Lauro nel corso della sua performance -, a voi che avete scelto di essere presenti a questa serata ed a tutte le persone che si ricordano degli ‘invisibili’”.

“Note di cuore: musica per la ricerca” ha così sostenuto la Fondazione AIRC, il principale ente privato in Italia dedicato al finanziamento della ricerca oncologica indipendente, che nel 2025 celebra 60 anni di storia e che impegna quotidianamente il lavoro di 5.400 ricercatori, impegnati ogni giorno a trasformare la speranza in cura.