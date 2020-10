Le mille e una violazioni di un neopatentato

Giovane fiorentino con la moto va in controsenso in via delle Porte Nuove, si dà alla fuga ignorando l’alt della Polizia Municipale e colleziona una lunga serie di svarioni stradali. Rintracciato, multato, patente ritirata

È stato sorpreso dalla Polizia Municipale in via delle Porte Nuove controsenso ma invece di fermarsi si è dato alla fuga collezionando ulteriori violazioni. E alla fine, individuato grazie alle telecamere, per lui oltre alle multe è scattato anche il ritiro della patente. Il fatto risale a lunedì scorso. Intorno alle 12.15 una pattuglia dell’Autoreparto ha intimato l’alt a una moto da cross che viaggiava controsenso in via delle Porte Nuove. Inizialmente il conducente sembrava intenzionato a fermarsi ma all’improvviso ha cambiato idea allontanandosi. Nella sua fuga spericolata ha collezionato una serie di violazioni: ha imboccato Porta al Prato controsenso, ha sfrecciato a zigzag tra le auto e ha bucato un semaforo rosso. La pattuglia l’ha inseguito fino a viale riusciva ad inseguirlo fino a piazzale Montelungo ma l’ha imboccato in senso vietato riuscendo ad allontanarsi.

Gli agenti hanno quindi esaminato le immagini delle telecamere individuando la moto e risalendo al passo carrabile in via delle Porte Nuove da dove era uscita. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno individuato il conducente, un 20enne neopatentato di Firenze. Gli agenti sono quindi andati a casa del giovane e qui gli hanno contestato le violazioni commesse per oltre 700 euro di sanzioni e ritirato la patente.