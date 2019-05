Le Dellai Twins al Sexy Disco Excelsior

Dal Trentino ai film per adulti passando per il “salotto” di Barbara d’Urso, le gemelline icone dell’hard saranno a Firenze sabato 11 maggio

Sono conosciute come le “gemelline del porno” o più semplicemente come “Dellai Twins” e la loro popolarità cresce di giorno in giorno.

Grazie anche alla risonanza che hanno avuto le loro dichiarazioni sul Papa, che hanno descritto come il loro mito.

Sono Eveline e Silvia Dellai, due bellezze che hanno conquistato Rocco Siffredi e che saranno al Sexy Disco Excelsior di Firenze sabato 11 maggio. Le due gemelline, dalle 23 saranno disponibili per gli autografi e le foto.

Ospiti nel salotto di Barbara d’Urso, durante la terza puntata di Live-Non è la d’Urso, Eveline e Silvia Dellai, nate a Trento il 10 luglio 1993, hanno raccontato di essere cresciute fino all’età di sette anni nel tranquillo paesino di Villamontagna, in Trentino, per poi trasferirsi a Praga, in Repubblica Ceca.

La “svolta” è avvenuta all’età di 22 anni mentre lavoravano nel ristorante di famiglia: la prima a scoprire il mondo dell’hard, quasi per caso, è stata Eveline che ben presto è stata seguita su questa nuova strada da Silvia. E così le due inseparabili gemelle hanno deciso di lanciarsi nella carriera di porno attrici.

La consacrazione è arrivata dopo aver lavorato con Rocco Siffredi. Nel giro di pochissimo tempo infatti, la loro popolarità è cresciuta, in particolar modo sul web fino ad attirare l’attenzione di Rocco cheha subito intuito il potenziale delle Dellai Twins e le ha accolte all’interno della sua Academy dopo aver portato alla ribalta anche Malena la pugliese. Proprio con Silvia Dellai, Malena ha girato il suo primo film.

Il locale aprirà alle 21 per la cena al ristorante erotico con le sexy cameriere, mentre dalle 22 sarà aperto a tutti, con gli show di lap dance delle 50 bellissime ragazze dell'Excelsior.

A seguire l’attesissimo show delle Dellai Twins. Dopo di loro continuerà la lap dance fino alle 04.