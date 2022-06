Le celebrazioni del 2 giugno a Roma

Firenze– Insieme a difesa della pace. Questo il claim che ha accompagnato le celebrazioni per il 76° anniversario della Repubblica italiana. Ed è anche lo spirito che ha animato la Rassegna di via dei Fori Imperiali, a Roma, in occasione di questo importante appuntamento per il Paese. Chi ha sfilato si prepara da settimane alla parata per rappresentare al meglio tutti i propri colleghi.

A dare il via alla giornata commemorativa è stato, all’Altare della Patria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, alla presenza delle alte cariche dello Stato, ha deposto una corona al sacrario del Milite ignoto. Alla cerimonia erano presenti i vertici delle Forze armate e di polizia.

Lungo il tragitto che il presidente della Repubblica ha effettuato dal palazzo del Quirinale all’Altare della Patria è stato organizzato un “punteggiamento”: tutte le componenti che hanno sfilato poi in parata, hanno fornito un numero di persone che, ferme in piedi, hanno creato un cordone d’onore per l’auto presidenziale. A rendere gli onori al capo dello Stato all’Altare della Patria un reparto misto delle Forze armate e di polizia.

Subito dopo, lungo via dei Fori Imperiali hanno sfilato le Forze armate, le Forze di polizia e tutte le risorse dello Stato impegnate a vario titolo al servizio della Nazione: Protezione civile, soccorso pubblico, atleti delle discipline sportive olimpiche e paralimpiche; tutti insieme per difendere i valori fondanti del nostro Paese che da 76 anni hanno assicurato il bene più prezioso, la pace.

“È stato un onore per me poter essere presente a Roma a nome di tutto il Consiglio Regionale della Toscana alla parata del 2 giugno sui Fori Imperiali. Quest'anno la rassegna di tutte le forze militari italiane ha un significato ancora più profondo che ci riporta al bisogno di pace e di rispetto fra tutti i popoli e le nazioni”. Lo dichiara Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea legislativa toscana, al termine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica a Roma.

“I valori che stanno alla base della nostra Repubblica, in questo periodo difficile di guerra nel cuore dell'Europa, devono essere ancora di più sottolineati e considerati come un bene primario della nostra democrazia” afferma ancora Mazzeo.