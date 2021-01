Lazio-Fiorentina, Abisso fischia all'Olimpico

ph Acf Fiorentina

Con l'arbitro siciliano precedenti buoni per i viola ma l'ultimo incrocio non è stato convincente. Prandelli parla live il 5 gennaio alle 12,30. Cincotta (viola femminile) alle 15 per la sfida di Supercoppa contro il Milan

Sarà Rosario Abisso di Palermo a dirigere Lazio-Fiorentina in programma mercoledì prossimo 6 gennaio alle 15 allo stadio Olimpico. Assistenti di linea Liberti - Fiore, IV Uomo Manganiello, VAR Maresca, AVAR Carbone.

Precedenti molto positivi per i viola con il fischietto siciliano, a parte l'ultimo incrocio in questo stesso campionato a San Siro contro il Milan dove fischiò un rigore alquanto discutibile a favore dei rossoneri. Precedenti viola con Abisso: 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La conferenza stampa in streaming dii Cesare Prandelli si terrà domani martedì 5 gennaio live alle 12,30 sul media viola e sui social.

Inoltre, in occasione della semifinale di SuperCoppa Italiana, in programma mercoledì 6 gennaio a Chiavari contro il Milan, la conferenza stampa di Mister Antonio Cincotta si terrà in diretta sugli organi ufficiali della Fiorentina sempre il giorno 5 gennaio alle ore 15:00. Si partirà mercoledì 6 gennaio con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Tutti i match saranno visibili su TIMVISION e Sky Sport.