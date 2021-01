Lazio-Fiorentina 2-1, Ribery esce per infortunio

ph Acf Fiorentina Twitter

La rete di Vlahovic su rigore nel finale non evita la sconfitta

Dopo quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria) la Fiorentina riassapora l'amaro gusto della sconfitta: all'Olimpico la Lazio vince 2-1 con le reti di Caicedo ed Immobile, inutile il gol su rigore di Vlahovic nel finale.

Da segnalare l'infortunio, pare muscolare, di Ribery, sostituito nel primo tempo.

La Fiorentina resta a 15 punti ma anche le altre concorrenti per la salvezza non hanno fatto grossi passi in avanti.

