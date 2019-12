Lavoro: uno spettacolo teatrale sul caso Bekaert

"318: better together", prodotto dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, in scena al Teatro Garibaldi l'8 dicembre

Firenze – Un modo per celebrare la Festa della Toscana, ma anche per riflettere sul tema del diritto al lavoro partendo da una delle ferite più grandi, ancora aperta, vissuta dal territorio e dalla comunità: il caso Bekaert. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di produrre uno spettacolo teatrale dal titolo “318: Better Together”, ispirato alla vicenda della chiusura dello stabilimento Bekaert di Figline e alla lotta ancora in corso dei suoi lavoratori. L’evento, che è in programma per domenica 8 dicembre alle 21 al Teatro Garibaldi di Figline, è stato prodotto dall'amministrazione comunale e realizzato dalle compagnie teatrali "Arca Azzurra Formazione" e "Cantiere Artaud", con il contributo della Città metropolitana di Firenze e della presidenza del Consiglio regionale della Toscana.

Sarà la prima assoluta dello spettacolo scritto da Ciro Gallorano e diretto da Dimitri Frosali, incentrato sulla vicenda della fabbrica e sulla battaglia dei suoi operai (ancora in atto) che ha profondamente colpito la comunità. Lo spettacolo vedrà in scena Elisa Bagni, Sara Bonci, lo stesso Ciro Gallorano e Tazio Torrini, insieme a quattro allievi di laboratori attivi sul territorio toscano, su musiche originali di Francesco Baggiani.