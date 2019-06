Lavoro e sindacato, convegno a Prato

La Femca-Cisl ha ideato un percorso di approfondimento. Il primo appuntamento domani mattina al Museo del Tessuto

La Femca-Cisl di Firenze e Prato ha ideato un percorso di approfondimento sui temi legati al mondo del lavoro, al fare sindacato e alla società civile."ELABORazioni PER SINDAcare, riflessioni moderne per un sindacato che agisce" è il progetto che include una serie di convegni in cui verranno presentati elaborati (libri, proposte, idee): è un tentativo di suscitare riflessioni più ampie sul nostro vivere civile e soprattutto sul valore dell'impegno e del voler fare e dal quale ci auguriamo possano nascere azioni concrete da trasferire nel nostro agire quotidiano.

Il primo convegno si svolgerà Mercoledì 5 Giugno dalle 9.45 al Museo del Tessuto di Prato (Via Puccetti 3, Prato) ed avrà il titolo "Con occhi nel mondo".Sarà l'occasione per scoprire il libro curato da Francesco Lauria su Don Milani ed il suo rapporto con il sindacato.In allegato e qui sotto il programma dell'evento.