Corsi gratuiti per Operatore della Ristorazione

Sono aperte le iscrizioni ai corsi triennali gratuiti IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per Operatore della Ristorazione, che si svolgeranno al Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze (via Assisi, 20) da settembre 2025 a giugno 2028.

Gli indirizzi disponibili sono 2:

il primo è “Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande” (progetto BASS2 Bar e Servizio sala – capofila Comune di Firenze), il secondo “Preparazione pasti e allestimento piatti” (progetto TA.PAS Talento e passione in cucina – capofila La Base s.c.a.r.l.).

Il percorso formativo è finanziato con risorse statali ed è organizzato nell’ambito del progetto Giovanisì della Regione Toscana.

I corsi, 2970 ore di cui 800 di stage, sono rivolti ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado o comunque di età inferiore ai 18 anni.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 24 agosto (nel periodo tra l’11 e il 24 agosto sarà possibile iscriversi solo via email).Le domande di iscrizione possono essere redatte su apposito modulo disponibile su https://educazione.comune.fi.it o presso le sedi del Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze (via Assisi 20, 055229510 o 0552207373) e de La Base (via Leoncavallo 15/2, 055289977 o 055 2699241). Le iscrizioni possono essere consegnate a mano presso gli uffici del Centro di Formazione Professionale Comune di Firenze (via Assisi 20) oppure inviate via mail all’indirizzo cfp.rt@istruzione.comune.fi.it (nel periodo tra l’11 e il 24 agosto sarà possibile iscriversi solo via email).“Acquisire competenze professionali e imparare un mestiere significa conquistare i più importanti strumenti di emancipazione e di realizzazione personale – dice l’assessora all’Educazione e alla Formazione Professionale Benedetta Albanese – come Comune e assieme alle altre istituzioni investiamo risorse importanti per la formazione professionale, proprio perché attraverso percorsi validi costruiti anche assieme ad aziende e a realtà lavorative nelle quali i ragazzi e le ragazze potranno inserirsi al termine dei percorsi, diamo un’alternativa concreta a chi per varie ragioni potrebbe trovarsi esposto al rischio di abbandono scolastico.

Tanti ragazzi e giovani che partecipano ai nostri corsi trovano presto lavori che li realizzano, questo ci riempie di orgoglio”. I percorsi dei due corsi triennali per Operatore della Ristorazione offrono una formazione di tipo pratico, sia grazie ai laboratori con esperti professionisti del settore che agli stage nelle aziende del territorio fiorentino, a partire dal secondo anno. I corsi sono particolarmente indicati per coloro che hanno capacità pratiche e buona volontà. Spesso gli allievi, ottenuta la qualifica a seguito dell’esame del terzo anno, continuano a lavorare nelle aziende dove hanno svolto lo stage.

I corsi IeFP sono una possibile soluzione al problema dell’abbandono scolastico dei giovani che preferiscono entrare al più presto nel mondo del lavoro. Tuttavia, per coloro che nel percorso di formazione professionale acquisiscano la volontà di proseguire il percorso scolastico, al termine del triennio IeFP è possibile continuare per acquisire il titolo di Tecnico o rientrare alle scuole secondarie di secondo grado tradizionali.

Per maggiori dettagli: Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale Tel. 055 229510 o consultare il sito al link: https://educazione.comune.fi.it/istruzione/istruzione/dalle-redazioni/corso-bar-e-servizio-sala-iefp-triennale-gratuito , oppure www.labase.it .