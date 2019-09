Lavoro: come applicare il metodo dei programmatori e vivere felici

Sold out per la prima tappa fiorentina di Agile Venture in sede IED. Sabato 28 settembre una maratona di 16 tra talk e workshop con alcuni dei maggiori esperti del settore dello sviluppo software e delle metodologie Agile

Firenze, 27 settembre 2019 – Una giornata per scoprire tutti i segreti del metodo Agile, sviluppato a partire dall’industria del software, ma in grado di dare risultati sorprendenti in ogni settore: è sold out la prima tappa fiorentina di Agile Venture, intitolata ‘Evolution over Revolution’, che si terrà sabato 28 settembre nella sede di Firenze dell’Istituto Europeo di Design – IED (via Bufalini, 6r).

La giornata, organizzata in collaborazione con l'Italian Agile Movement e IED Firenze, sarà una vera e propria maratona di 16 talk e workshop, a cura di alcuni tra i maggiori esperti del settore, coprendo un ventaglio di esigenze diverse, di natura sia tecnica che motivazionale. Nata per ottimizzare e migliorare il processo di sviluppo, identificando e correggendo rapidamente eventuali difetti, la metodologia Agile negli ultimi anni è passata da tema per pochi entusiasti a movimento su scala globale.L’evento si rivolge agli sviluppatori, ai professionisti dell’information technology, ma anche a project manager, responsabili risorse umane o a capo di team aziendali, interessati ad apprendere un metodo per gestire il work flow in modo fluido, efficace e razionale. Perché nell’era della trasformazione digitale, il metodo Agile si adatta a qualunque tipo di azienda che cerchi di cambiare le classiche logiche organizzative per rispondere meglio alle logiche di mercato.

Ad aprire la conferenza, alle ore 9.30, il keynote speech di Andrea Provaglio, tra i più noti formatori nella community di riferimento. Con oltre 25 anni di esperienza professionale prima nel settore IT e poi nell’Agile, Provaglio ha collaborato in 3 diversi continenti con organizzazioni che vanno dalla FAO alle start-up più innovative e dinamiche, sia nel settore pubblico che privato.

Metodologie Agile sono oggi adottate dalla maggior parte dei big dell’industria tecnologica, tra cui Amazon e Google, ma anche in Italia da aziende come Vodafone e Sky, tra gli sponsor dell’evento insieme a XPEPPERS, Doubleloop, AEP, Develer e molti altri.

Oltre un centinaio le persone attese a Firenze, per la Agile Venture Firenze 2019, pronte a diventare abili “coder” degli ambiti lavorativi più diversi.